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Фото: Valentyn Kuzan
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна - українська письменниця.
Пропустити розділ Катерина Бабкіна: інші публікації
Катерина Бабкіна: інші публікації
Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження
Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження
"Українці та українки в соцмережах масово вирішили, що манікюр це занадто", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
16.05.2022
16 травня 2022 р.
Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?
Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?
"Кожен як може протистоїть великому і бездонному злу, яке суне на нас з Росії", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
06.03.2022
6 березня 2022 р.
Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік
Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік
"Не порівнювати неможливо, але чужі успіхи завше здаються виразнішими за власні", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
12.01.2022
12 січня 2022 р.
Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав
Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав
"Пішохід завжди правий, поки живий", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
27.10.2021
27 жовтня 2021 р.
Катерина Бабкіна: Як повернути тілу форму після пологів
Катерина Бабкіна: Як повернути тілу форму після пологів
"В сучасному світі, щоби виглядати розслабленою, треба порядно упахатися", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Культура
14.08.2021
14 серпня 2021 р.
Не можна. Але якщо дуже хочеться, то так
Не можна. Але якщо дуже хочеться, то так
В Києві самовиражаються іноземці, приваблені атмосферою голодного до грошей бізнесу, пише Катерина Бабкіна.
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
12.08.2021
12 серпня 2021 р.
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