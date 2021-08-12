  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Катерина Бабкіна
Фото: Valentyn Kuzan

Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна - українська письменниця.

Пропустити розділ Катерина Бабкіна: інші публікації

Катерина Бабкіна: інші публікації

Українська письменниця Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження

Катерина Бабкіна: Манікюр як зброя масового ураження

"Українці та українки в соцмережах масово вирішили, що манікюр це занадто", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
16 травня 2022 р.
Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?

Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?

"Кожен як може протистоїть великому і бездонному злу, яке суне на нас з Росії", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
6 березня 2022 р.
Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік

"Не порівнювати неможливо, але чужі успіхи завше здаються виразнішими за власні", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
12 січня 2022 р.
Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав

Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав

"Пішохід завжди правий, поки живий", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
27 жовтня 2021 р.
Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна: Як повернути тілу форму після пологів

Катерина Бабкіна: Як повернути тілу форму після пологів

"В сучасному світі, щоби виглядати розслабленою, треба порядно упахатися", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Культура
14 серпня 2021 р.
На одній з вулиць Києва

Не можна. Але якщо дуже хочеться, то так

Не можна. Але якщо дуже хочеться, то так

В Києві самовиражаються іноземці, приваблені атмосферою голодного до грошей бізнесу, пише Катерина Бабкіна.
Катерина Бабкіна
Катерина Бабкіна
Гостьовий коментар
Культура
12 серпня 2021 р.
Більше публікацій
На головну сторінку