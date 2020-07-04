 Катастрофа МН17: уряд Нідерландів подає проти Росії позов до ЄСПЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Катастрофа МН17: уряд Нідерландів подає проти Росії позов до ЄСПЛ

В уряді Нідерландів наголосили, що прагнуть справедливості для 298 жертв рейсу MH17. В РФ натомість висловили здивування через ініціативу.

Залишки збитого Боїнга рейсу MH17

Залишки збитого "Боїнга" рейсу MH17

Уряд Нідерландів у п'ятницю, 10 липня, ухвалив рішення подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку зі збиттям у 2014 році в небі над Донбасом пасажирського літака, що виконував рейс МН17.

"Сьогодні нідерландський уряд вирішив подати позов проти Росії до ЄСПЛ за її роль у катастрофі рейсу МН17", - йдеться в заяві, опублікованій МЗС Нідерландів. У заяві пояснюється, що таким чином Нідерланди підтримають позови, подані до ЄСПЛ родичами декого з загиблих в небі над Донбасом.

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"Досягнення справедливості для 298 жертв рейсу MH17 є і залишатиметься найвищим пріоритетом уряду", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє агентство AP. "Завдяки цьому кроку ми наближаємося до цієї мети", - додав він.

В Росії назвали це "дивною ініціативою"

У Раді Федерації висловили подив у зв'язку з планами уряду Нідерландів подати позов проти Росії до ЄСПЛ через катастрофу малазійського "Боїнга" на Сході України. "Вельми дивна ініціатива в усіх відношеннях: не завершено слідство - це раз, немає судових рішень національного рівня - це два, і, нарешті, до чого тут ЄСПЛ?"- сказав голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, повідомляє "Інтерфакс".

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Москва неодноразово заперечувала свою причетність до збитого літака. Однак міжнародна група прокурорів, що розслідує цю справу, пред'явила звинувачення трьом росіянам і одному українцю в причетності до збитого літака і вбивства всіх, хто перебував на борту.

Катастрофа рейсу MH17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

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Об'єднана слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

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