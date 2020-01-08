Катастрофа літака МАУ: оприлюднені перші висновки іранських слідчих

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум'ям ще у повітрі. Про це у четвер, 9 січня, повідомили іранські слідчі, що з'ясовують причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинули 176 осіб.

Також слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу за допомогою радіозв'язку.

Ця інформацію вдалося отримати від очевидців падіння літака, що перебували на землі, а також від свідків, які знаходились на борту авіалайнера, що пролітав неподалік місця катастрофи.

Зазначається, що після падіння Boeing 737 відбувся "потужний вибух" - ймовірно, через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

Раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передадуть чорні скриньки з розбитого літака компанії Boeing чи американцям.

Нагадаємо, вранці 9 січня президент України Володимир Зеленський оголосив день жалоби за загиблими у авіакатастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ у Ірані.

Авіалайнер, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців, більшість жертв - громадяни Ірану та Канади.