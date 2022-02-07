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Касим-Жомарт Токаєв - казахський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Касим-Жомарт Токаєв".
Касим-Жомарт Токаєв обійняв посаду президента Казахстану в березні 2019 року відразу після того, як перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку. Токаєв обійняв найвищу посаду в державі на термін повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року. До цього Токаєв був головою сенату Казахстану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
У чому логіка поспішної відправки до Казахстану військ ОДКБ після заяв Кремля про те, що президент Токаєв впорається з кризою самотужки? Чому Токаєв раптом змінив риторику і стверджує, що протести інспіровані ззовні? І що ця криза означає для України?