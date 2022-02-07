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Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв - казахський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Касим-Жомарт Токаєв".

Касим-Жомарт Токаєв обійняв посаду президента Казахстану в березні 2019 року відразу після того, як перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку. Токаєв обійняв найвищу посаду в державі на термін повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року. До цього Токаєв був головою сенату Казахстану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану 07.02.2022

Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування

Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування 29.01.2022

Президент Касим-Жомарт Токаєв називає ухвалену Європарламентом резолюцію щодо Казахстану необ'єктивною та вважає, що країна самостійно впорається із розслідуваннями заворушень.
Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії Нур Отан

Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії "Нур Отан" 28.01.2022

Після пропозиції Нурсултана Назарбаєва делегати позачергового з’їзду підтримали кандидатуру президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на посаду голови партії "Нур Отан".
У Казахстані завершилася операція ОДКБ

У Казахстані завершилася операція ОДКБ 19.01.2022

Командувач угрупуванням ОКДБ Андрій Сердюков ствердужє, що "миротворці впоралися з поставленим завданням, і не було допущено жодної провокації". Загалом у Казахстан було направлено 2030 військових та 250 одиниць техніки.
У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ 13.01.2022

Як повідомило міноборони РФ, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися у місця постійної дислокації.
Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу

Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу 13.01.2022

Аеропорт Алмати після скоєного під час масових протестів нападу відновив роботу і вже прийняв перший міжнародний рейс з Туреччини.
Новий уряд Казахстану: більшість міністрів зберегли посади

Новий уряд Казахстану: більшість міністрів зберегли посади 11.01.2022

Президент Казахстану покладав особливу провину через протести в країні на уряд, проте призначив лише сім нових членів кабінету міністрів із 21.
Ексбанкір-утікач Аблязов: Протести в Казахстані поновляться

Ексбанкір-утікач Аблязов: Протести в Казахстані поновляться 11.01.2022

Лідер "Демократичного вибору Казахстану" Мухтар Аблязов стверджує, що його рух координує протести в країні. Він вважає, що якщо війська ОДКБ не залишать Казахстан, протести відновляться.

Токаєв оголосив про виведення сил ОДКБ із Казахстану

Токаєв оголосив про виведення сил ОДКБ із Казахстану 11.01.2022

Президент Казахстану повідомив про початок виведення сил ОДКБ за два дні, процес триватиме 10 днів. Також він призначив новим прем'єром Аліхана Смаїлова.
Протести в Казахстані: США закликають скасувати наказ стріляти на ураження

Протести в Казахстані: США закликають скасувати наказ стріляти на ураження 10.01.2022

На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, влада Казахстану має скасувати наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по протестувальникам.

У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді

У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді 08.01.2022

У Казахстані спершу звільнили з посади, а згодом затримали за підозрою у державній зраді главу Комітету національної безпеки Каріма Масімова.

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна? 07.01.2022

Росія підтримала керівництво Казахстану й відрядила в сусідню країну війська. Президенту Путіну йдеться про більше, ніж про розширення впливу в партнерській державі, охопленій масовими протестами.
Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка

Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка 07.01.2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму

Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму 07.01.2022

Через відсутність доступу до джерел достовірної інформації місто сповнилося всілякими чутками. Про ситуацію в найбільшому місті Казахстану - в репортажі DW.
Протести в Казахстані: чи знизить це небезпеку війни в Україні з боку Росії? (07.01.2022)

Протести в Казахстані: чи знизить це небезпеку війни в Україні з боку Росії? (07.01.2022) 07.01.2022

У чому логіка поспішної відправки до Казахстану військ ОДКБ після заяв Кремля про те, що президент Токаєв впорається з кризою самотужки? Чому Токаєв раптом змінив риторику і стверджує, що протести інспіровані ззовні? І що ця криза означає для України?
Протести в Казахстані: Токаєв наказав армії стріляти без попередження

Протести в Казахстані: Токаєв наказав армії стріляти без попередження 07.01.2022

Президент Казахстану Токаєв стверджує, що Казахстан зіткнувся з нападом підготовлених та озброєних "терористів", тому він віддав наказ силовикам відкривати вогонь на ураження без попередження по мітингувальникам.

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