Касим-Жомарт Токаєв - казахський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Касим-Жомарт Токаєв".

Касим-Жомарт Токаєв обійняв посаду президента Казахстану в березні 2019 року відразу після того, як перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку. Токаєв обійняв найвищу посаду в державі на термін повноважень обраного президента, який закінчується в квітні 2020 року. До цього Токаєв був головою сенату Казахстану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.