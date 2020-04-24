Карантин сприяв відродженню автокінотеатрів, але не в Україні 

30 квітня у Львові на парковці "Арени-Львів", побудованій до європейської футбольної першості ЄВРО-2012, мав почати роботу перший в місті автомобільний кінотеатр. За словами організаторів, автокінотеатр мав стати безпечною розвагою у часи карантину, адже глядач взагалі не залишає свого авто, а звук транслюється у машині на FM-хвилі.

Однак сподівання виявилися марними. Міська влада ухвалила рішення заборонити такий вид діяльності. Як пояснив під час брифінгу заступник міського голови Андрій Москаленко, кінопокази у автокінотеатрі трактують як масові заходи, що заборонені в умовах посиленого карантину.

Тим часом автокінотеатри в Німеччині саме на тлі пандемії COVID-19 переживають справжній ренесанс, і не лише завдяки фільмам. У часи карантинних обмежень вони стали популярними майданчиками для проведення церковних служб, концертів і навіть весіль.

Автокінотеатр в Кельні

Поки нема жодних чітких термінів, коли в Німеччині запрацюють кінотеатри, в німців є лише одна альтернатива подивитися кіно на великому екрані - застрибнути у свою машину і відправитися до одного з кінодромів. З початку епідемії коронавірусної хвороби у Німеччині відкрилося майже 30 нових автокінотеатрів. Таким чином їхня кількість у країні досягла майже півсотні, і жоден з них не простоює.

В автокінотеатрі в Кельні на кожному сеансі аншлаг

Наприклад, в автомобільному кінотеатрі в кельнському районі Порц на кожному сеансі аншлаг, навіть у будні дні. Ба більше - якщо зайти на сайт кінотеатру, ви побачите, що на найближчий тиждень квитки на всі сеанси розпродані.

Щоправда, цей кінодром мало не спіткала доля нового львівського автокінотеатру. У березні міська влада Кельна розпорядилася закрити його через епідемію COVID-19, оскільки в місті запровадили заборону на проведення масових заходів. Але вже за кілька днів для автокінотеатру зробили виняток, адже всі відвідувачі залишаються у своїх машинах.

Як розповів власник кельнського автокінотеатру Торстен Шірс (Thorsten Schiers), у часи коронавірусу і в автокінотеатрах дотримуються соціальної дистанції: в одному авто дозволено перебувати лише двом особам, авто стоять на відстані не менше двох метрів одне від одного, вікна автівок радять тримати закритими, а залишати машини дозволяється лише у випадку необхідності походу до туалету.

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До запровадження в Німеччині обмежувальних карантинних заходів на території автокінотеатру Торстена Шірса кілька разів на тиждень проводились "блошині" ярмарки, які користувались неабиякою популярністю серед кельнців. Нині всі ярмарки заборонені. Однак втрати від такої заборони Шірсу цілком вдалося компенсувати за рахунок зростання попиту на перегляд фільмів на великому екрані, сидячи у власному авто.

"Ми знову відкрилися 3 квітня, і відтоді більшість сеансів розпродано. Ми показуємо два фільми - чверть на десяту вечора та чверть на першу ночі", - розповідає Шірс. В середньому на одному сеансі нараховується близько 260 авто. Площа автокінотеатру дозволяє вмістити більше, але, за словами Шірса, вони не можуть продати більше квитків через необхідність дотримуватися правил дистанції.

Автокінотеатр - це не лише фільми

Звернули увагу на кінодроми, як на альтернативу закритим концертним холам та театрам, і музиканти. Нещодавно популярна кельнська музична рок-група Brings виступила з двома концертами в автокінотеатрі в кельнському районі Порц. Усі квитки були розпродані.

Концерт групи Brings в автокінотеатрі в Кельні

Це було щось особливе і дуже незвичне, не приховує гордощів Шірс. Він визнає, що ніхто не думав, що таке взагалі можливо. Фанати, які під час концерту зазвичай танцюють, сиділи у своїх авто та сигналили клаксонами, а замість аплодисментів блимали фарами, розповідає Шірс.

Значно спокійніша подія відбулась в автокінотеатрі в містечку Корнвестхайм, що під Штутгартом. Там на Великдень влаштували церковну службу.

За словами Гайко Деша (Heiko Desch), менеджера мережі німецьких автокінотеатрів, нині спостерігається дуже великий наплив запитів на проведення різноманітних заходів - від вечорів поезії до лекцій і церковних служб. Усім знадобилися автокінотеатри, каже він.

А що в Україні?

В Україні ситуація з автокінотеатрами не така оптимістична. Раніше в країні працювали три автокінотеатри. У Києві, Одесі та Донецьку. Автокінотеатр у Донецьку закрився внаслідок війни на Донбасі. Майданчик в Одесі закрився 6 квітня на карантин. Зараз в обмеженому режимі працює лише автокінотеатр під назвою "Кінодром" у Києві. Квитки на сеанс можна придбати лише онлайн.

У середині квітня з'явилися повідомлення, що компанія Kinolife Distribution відкриває автокінотеатри у кількох містах України. Спочатку у Львові та Харкові, пізніше - у Києві, Дніпрі та Одесі. Але через епідемію коронавірусу, ці плани лишаються поки що лише на папері.