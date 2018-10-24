 Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у листопаді відвідає Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у листопаді відвідає Київ

1 листопада канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться у Києві з українськими президентом Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні відносини та реалізацію мінських угод.

Анґела Меркель та Петро Порошенко під час зустрічі у Берліні у квітні 2018 року

Анґела Меркель та Петро Порошенко під час зустрічі у Берліні у квітні 2018 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 1 листопада відвідає Київ. Про це у п'ятницю, 26 жовтня, повідомив німецький уряд. Вона зустрінеться із президентом України Петром Порошенком. "У центрі переговорів будуть двосторонні відносини",- повідомила заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), передає агенція "Інтерфакс-Україна". Іншою важливою темою їхньої дискусії стане конфлікт на сході України та реалізація мінських угод.

Після цього канцлерка зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні економічні та міжнародні питання. Також канцлерка ФРН має зустрітися із депутатами Верховної Ради та студентами.

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Анґела Меркель і Україна: що було і що буде? (14.03.2018)

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Порошенко обговорив з Меркель деталі її візиту до України

Президент України Петро Порошенко провів з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель телефонну розмову, під час якої обговорив деталі її візиту до України. (01.10.2018)  

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Аудіо й відео до теми

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