Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у листопаді відвідає Київ

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 1 листопада відвідає Київ. Про це у п'ятницю, 26 жовтня, повідомив німецький уряд. Вона зустрінеться із президентом України Петром Порошенком. "У центрі переговорів будуть двосторонні відносини",- повідомила заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), передає агенція "Інтерфакс-Україна". Іншою важливою темою їхньої дискусії стане конфлікт на сході України та реалізація мінських угод.

Після цього канцлерка зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні економічні та міжнародні питання. Також канцлерка ФРН має зустрітися із депутатами Верховної Ради та студентами.