Каннського кінофестивалю 2020 року не буде

Організатори Каннського кінофестивалю відмовилися від ідеї спробувати провести його 2020 року як у фізичному, так і у віртуальному вигляді. Про це в неділю, 10 травня, в інтерв'ю виданню Variety заявив представник фестивалю.

За його словами, організація фізичного фестивалю в умовах пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 є "складною", тому вже на початку червня організатори повідомлять про долю фільмів з фестивальної програми.

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Фестиваль, за словами його представника, вибрав стратегію "перерозподілу" фільмів по осінніх фестивалях, включно з Венеціанським, а частину програми покажуть у кінотеатрах. Офіційної заяви Каннського фестивалю в соцмережах поки що немає.

Цього року Каннський фестиваль мав відбутися з 12-го по 23 травня. У березня організатори заявили про плани провести його в червні. Однак ці плани перекреслило подовження режиму надзвичайної ситуації у Франції щонайменше до 10 липня.

Дивитись відео 04:43 Поділитись Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3blOl Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус