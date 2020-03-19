 Каннського кінофестивалю 2020 року не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Каннського кінофестивалю 2020 року не буде

Каннський кінофестиваль 2020 року не відбудеться ані в реальному, ані у віртуальному вигляді. Фільми з його програми можна буде переглянути на осінніх кінофестивалях.

Каннського кінофестивалю 2020 року не буде

Організатори Каннського кінофестивалю відмовилися від ідеї спробувати провести його 2020 року як у фізичному, так і у віртуальному вигляді. Про це в неділю, 10 травня, в інтерв'ю виданню Variety заявив представник фестивалю.

За його словами, організація фізичного фестивалю в умовах пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 є "складною", тому вже на початку червня організатори повідомлять про долю фільмів з фестивальної програми.

Читайте також: Карантин сприяв відродженню автокінотеатрів, але не в Україні 

Фестиваль, за словами його представника, вибрав стратегію "перерозподілу" фільмів по осінніх фестивалях, включно з Венеціанським, а частину програми покажуть у кінотеатрах. Офіційної заяви Каннського фестивалю в соцмережах поки що немає.

Цього року Каннський фестиваль мав відбутися з 12-го по 23 травня. У березня організатори заявили про плани провести його в червні. Однак ці плани перекреслило подовження режиму надзвичайної ситуації у Франції щонайменше до 10 липня.

Дивитись відео 04:43

Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


DW.COM

Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube

Німецький "Берлінале" та близько 20 інших найвідоміших кінофестивалів світу, серед яких Каннський та Венеційський, проведуть на YouTube глобальний кінофест. Фільми демонструватимуть безкоштовно. (27.04.2020)  

Фільм "Руйнівниця системи" взяв вісім нагород кінопремії "Лола"

Фільм "Руйнівниця системи" німецької режисерки Нори Фінґшайдт був номінований у десяти категоріях і в результаті отримав вісім нагород німецької кінопремії "Лола". (25.04.2020)  

Що не так із кінопроєктом "Дау", який викликав скандал в Україні

В Україні творців фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського запідозрили в тортурах над дітьми і пропаганді насильства. Прокуратура порушила кримінальну справу. DW - про деталі конфлікту. (25.04.2020)  

Головний приз "Берлінале" отримала іранська стрічка "Зла не існує"

"Срібного ведмедя" отримав фільм "Ніколи, рідко, іноді, завжди" американської режисерки Елайзи Хіттман, а приз за кращу режисуру дістався корейцю Хон Сан Су за картину "Жінка, яка втекла". (29.02.2020)  

Аудіо й відео до теми

Олег Сенцов про свій новий фільм "Номери" на "Берлінале" (21.02.2020)  

Також за темою

65. Cannes Film Festival (2009) | Palmen-Symbol des Internationalen Filmfestivals von Cannes

Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус 19.03.2020

Через пандемію організатори кінофестивалю мають намір перенести його проведення на кінець червня чи початок липня.

Symbolbild YouTube

Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube 27.04.2020

Німецький "Берлінале" та близько 20 інших найвідоміших кінофестивалів світу, серед яких Каннський та Венеційський, проведуть на YouTube глобальний кінофест. Фільми демонструватимуть безкоштовно.

Cannes Film Festival 2019 | Eröffnung | Jury & Vorführung The Dead Don't Die

У Франції відкрився 72-й Каннський кінофестиваль 14.05.2019

Стрічкою "Мертві не вмирають" Джима Джармуша стартував на Лазуровому узбережжі Франції Каннський кінофестиваль. За "Золоту пальмову гілку" цього року побореться 21 фільм.

Реклама

Докладно

Берлін, 1945, Друга світова війна

Німецькі історики про Другу світову та її переосмислення

Як німці сприйняли кінець війни? Відповіді німецьких істориків - ексклюзивно для DW.  

Виробництво на українському заводі Leoni (фото з архіву)

Криза німецького автопрому: наслідки для України

Німецький автопром запускається після зупинки. Вимушений простій для українців виявився болючішим, ніж для німців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  