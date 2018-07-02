Кандидат від лівих переміг на виборах президента в Мексиці

Андрес Мануель Лопес Обрадор стане першим за десятиліття представником лівих сил на президентській посаді. У неділю, 1 липня, під час виборів президента країни за нього, за попередніми даними, віддали голоси близько 53 відсотків мексиканських виборців.

Консерватор Рікардо Аная набрав 22,8 відсотка голосів, а Хосе Антоніо Мід з партії чинного президента Енріке Пенья Ньєто отримав 16,3 відсотка голосів виборців.

"Мир і спокій - це плоди справедливості", - зазначив Лопес Обрадор, а також пообіцяв "план примирення і миру для Мексики", інформує агенція AP.

64-річний колишній мер Мехіко вже брав участь у президентських перегонах у 2006 та 2012 роках. Цьогоріч він виборов більшість голосів виборців зі своєю політичною платформою противника правлячої верхівки з обіцянками подолати корупцію та злочинність, а також допомогти мільйонам виборсатися зі злиднів. Лопес Обрадор також заявив про прагнення "дружби і співробітництва" зі США, повідомляє агенція AFP.

Президент США Дональд Трамп вже привітав його з перемогою на президентських виборах.

"Вітаю Андреса Мануеля Лопеса Обрадора з обранням президентом Мексики. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з ним. Попереду чимало роботи на користь як США, так і Мексики!" - написав у своєму мікроблозі Twitter американський президент. Нагадаємо, що антиміграційна політика Трампа та його риторика стосовно мексиканських мігрантів у США суттєво ускладнила відносини між двома країнами.