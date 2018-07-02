 Кандидат від лівих переміг на виборах президента в Мексиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Кандидат від лівих переміг на виборах президента в Мексиці

Представник лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор, за попередніми даними, обраний президентом Мексики. Він набрав 53 відсотка голосів виборців.

Андрес Мануель Лопес Обрадор

Андрес Мануель Лопес Обрадор обраний новим президентом Мексики

Андрес Мануель Лопес Обрадор стане першим за десятиліття представником лівих сил на президентській посаді. У неділю, 1 липня, під час виборів президента країни за нього, за попередніми даними, віддали голоси близько 53 відсотків мексиканських виборців.

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Консерватор Рікардо Аная набрав 22,8 відсотка голосів, а Хосе Антоніо Мід з партії чинного президента Енріке Пенья Ньєто отримав 16,3 відсотка голосів виборців.

"Мир і спокій - це плоди справедливості", - зазначив Лопес Обрадор, а також пообіцяв "план примирення і миру для Мексики", інформує агенція AP.

64-річний колишній мер Мехіко вже брав участь у президентських перегонах у 2006 та 2012 роках. Цьогоріч він виборов більшість голосів виборців зі своєю політичною платформою противника правлячої верхівки з обіцянками подолати корупцію та злочинність, а також допомогти мільйонам виборсатися зі злиднів. Лопес Обрадор також заявив про прагнення "дружби і співробітництва" зі США, повідомляє агенція AFP.

Президент США Дональд Трамп вже привітав його з перемогою на президентських виборах.

"Вітаю Андреса Мануеля Лопеса Обрадора з обранням президентом Мексики. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з ним. Попереду чимало роботи на користь як США, так і Мексики!" - написав у своєму мікроблозі Twitter американський президент. Нагадаємо, що антиміграційна політика Трампа та його риторика стосовно мексиканських мігрантів у США суттєво ускладнила відносини між двома країнами.

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