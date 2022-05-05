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"Історична роль першого президента є загальновідомою і не вимагає окремого закріплення в конституції" - такого висновку дійшла робоча група з поправок до конституції Казахстану.
У МЗС Казахстану запрошують західні компанії, які припинили співпрацю з РФ, розміщувати своє виробництво в цій країні.
У багатьох містах Росії 6 березня відбуваються акції проти вторгнення РФ в Україну. За останніми даними, затримано вже понад тисячу людей у 29 містах.
Казахстанські експортери після запроваджених проти РФ санкцій зіштовхнулися з труднощами з доставкою своїх вантажів через російські порти та шукають можливості для їхнього транспортування альтернативними маршрутами.
Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" і подальше вторгнення Росії в Україну не знайшло одностайної підтримки, зокрема, серед тих країн, які вважаються союзниками Росії. Хто взагалі підтримує Москву?
Представники міністерств закордонних справ Вірменії та Казахстану заявили, що їхні країни не збираються визнавати незалежність самопроголошених "республік" на сході України.
У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Активіст і блогер Єрмек Наримбаєв протягом шести років жив в Україні. В Казахстані його затримали за старою кримінальною справою.
Президент Касим-Жомарт Токаєв називає ухвалену Європарламентом резолюцію щодо Казахстану необ'єктивною та вважає, що країна самостійно впорається із розслідуваннями заворушень.
Після пропозиції Нурсултана Назарбаєва делегати позачергового з’їзду підтримали кандидатуру президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на посаду голови партії "Нур Отан".
Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).
Хвиля відключень електроенергії накрила столиці Казахстану, Киргизстану й Узбекистану, та поширилася на інші міста. Збій стався у всьому енергокільці в Центральній Азії.
Командувач угрупуванням ОКДБ Андрій Сердюков ствердужє, що "миротворці впоралися з поставленим завданням, і не було допущено жодної провокації". Загалом у Казахстан було направлено 2030 військових та 250 одиниць техніки.
У Казахстані затримали низку чиновників, яких вважають причетними до зростання цін на скраплений газ, що стало приводом до масштабних протестів.
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