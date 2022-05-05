Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Казахстан

З конституції Казахстану приберуть всі згадки про Назарбаєва

З конституції Казахстану приберуть всі згадки про Назарбаєва 05.05.2022

"Історична роль першого президента є загальновідомою і не вимагає окремого закріплення в конституції" - такого висновку дійшла робоча група з поправок до конституції Казахстану.
Казахстан не хоче опинитися за залізною завісою з РФ

Казахстан не хоче опинитися за "залізною завісою" з РФ 28.03.2022

У МЗС Казахстану запрошують західні компанії, які припинили співпрацю з РФ, розміщувати своє виробництво в цій країні.

У Росії на акціях проти війни з Україною затримано більше тисячі людей - правозахисники

У Росії на акціях проти війни з Україною затримано більше тисячі людей - правозахисники 06.03.2022

У багатьох містах Росії 6 березня відбуваються акції проти вторгнення РФ в Україну. За останніми даними, затримано вже понад тисячу людей у 29 містах.
Казахстан шукає маршрути перевезення вантажів в обхід РФ

Казахстан шукає маршрути перевезення вантажів в обхід РФ 03.03.2022

Казахстанські експортери після запроваджених проти РФ санкцій зіштовхнулися з труднощами з доставкою своїх вантажів через російські порти та шукають можливості для їхнього транспортування альтернативними маршрутами.

Які союзники є у Москви?

Які союзники є у Москви? 25.02.2022

Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" і подальше вторгнення Росії в Україну не знайшло одностайної підтримки, зокрема, серед тих країн, які вважаються союзниками Росії. Хто взагалі підтримує Москву?
Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність ЛДНР

Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність "ЛДНР" 23.02.2022

Представники міністерств закордонних справ Вірменії та Казахстану заявили, що їхні країни не збираються визнавати незалежність самопроголошених "республік" на сході України.
У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені 18.02.2022

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос 11.02.2022

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану 07.02.2022

Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України

Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України 06.02.2022

Активіст і блогер Єрмек Наримбаєв протягом шести років жив в Україні. В Казахстані його затримали за старою кримінальною справою.
Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування

Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування 29.01.2022

Президент Касим-Жомарт Токаєв називає ухвалену Європарламентом резолюцію щодо Казахстану необ'єктивною та вважає, що країна самостійно впорається із розслідуваннями заворушень.
Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії Нур Отан

Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії "Нур Отан" 28.01.2022

Після пропозиції Нурсултана Назарбаєва делегати позачергового з’їзду підтримали кандидатуру президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на посаду голови партії "Нур Отан".
Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі 27.01.2022

Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).

У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії

У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії 25.01.2022

Хвиля відключень електроенергії накрила столиці Казахстану, Киргизстану й Узбекистану, та поширилася на інші міста. Збій стався у всьому енергокільці в Центральній Азії.
У Казахстані завершилася операція ОДКБ

У Казахстані завершилася операція ОДКБ 19.01.2022

Командувач угрупуванням ОКДБ Андрій Сердюков ствердужє, що "миротворці впоралися з поставленим завданням, і не було допущено жодної провокації". Загалом у Казахстан було направлено 2030 військових та 250 одиниць техніки.
У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ

У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ 15.01.2022

У Казахстані затримали низку чиновників, яких вважають причетними до зростання цін на скраплений газ, що стало приводом до масштабних протестів.
Інші статті