Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.