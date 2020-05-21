Кабмін опублікував постанову з етапами пом’якшення карантину

Уряд України у четвер, 21 травня, опублікував постанову щодо так званого "адаптивного карантину", який діятиме в країні з 22 травня по 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою. Пом'якшення заходів передбачено згідно з раніше анонсованим міністерством охорони здоров’я планом.

"Послаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням оцінки епідемічної ситуаціїта наявності в регіоні ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - йдеться в документі. Рішення про послаблення заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

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У постанові наведено критерії для пом’якшення карантину у регіонах, а саме: середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб; завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків; кількість тестувань має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей за останніх сім днів.

Етапи пом'якшення

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов вже з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, а при дотриманні обмежень за кількістю учасників можна буде проводити релігійні і спортивні заходи без глядачів.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки, а з 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри, відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 людей, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

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З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність установ культури і повноцінна робота готелів і хостелів. А з 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження пом'якшень у столиці, водночас на Рівненщині через високу захворюваність на коронавірус поки відмовились від послаблення карантинних обмежень.