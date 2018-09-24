Кабмін: на строкову службу восени призвуть майже 18 тисяч українців

Кабінет Міністрів України у середу, 26 вересня, затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову до армії в жовтні-грудні 2018 року. На засіданні уряду ухвалили, що на строкову військову службу в зазначений період призвуть 17 960 українців, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

З усіх призовників 9010 осіб направлять на строкову службу до Збройних сил України, 6,5 тисяч - до Національної гвардії, 1 550 - до Державної прикордонної служби та 900 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На фінансування весняного призову Кабінет міністрів України виділив загалом 64,96 мільйона гривень. З них 32,6 мільйона витратять на проведення призову до ЗСУ, 23,5 мільйона гривень - до лав Держприкордонслужби та 3,3 мільйона гривень - для забезпечення призову до Державної спеціальної служби транспорту.

Як повідомляється, обсяг витрат на одного призовника становить 3 617,13 гривень.

У вересні 2018 року президент України Петро Порошенко збільшив терміни призову на строкову військову службу з двох до трьох місяців, таким чином подовживши осінній призов іще на грудень.