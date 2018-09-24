Кабмін: на строкову службу восени призвуть майже 18 тисяч українців

Уряд України затвердив чисельність українців, котрих восени призвуть до лав української армії. Військовий призов подовжено від двох до трьох місяців.
Кабінет Міністрів України у середу, 26 вересня, затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову до армії в жовтні-грудні 2018 року. На засіданні уряду ухвалили, що на строкову військову службу в зазначений період призвуть 17 960 українців, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".
З усіх призовників 9010 осіб направлять на строкову службу до Збройних сил України, 6,5 тисяч - до Національної гвардії, 1 550 - до Державної прикордонної служби та 900 - до Державної спеціальної служби транспорту.
На фінансування весняного призову Кабінет міністрів України виділив загалом 64,96 мільйона гривень. З них 32,6 мільйона витратять на проведення призову до ЗСУ, 23,5 мільйона гривень - до лав Держприкордонслужби та 3,3 мільйона гривень - для забезпечення призову до Державної спеціальної служби транспорту.
Як повідомляється, обсяг витрат на одного призовника становить 3 617,13 гривень.
У вересні 2018 року президент України Петро Порошенко збільшив терміни призову на строкову військову службу з двох до трьох місяців, таким чином подовживши осінній призов іще на грудень.
Призовники, на думку міністерки оборони Швеції, могли б допомогти міграційній службі впоратися з напливом біженців. За відновлення призову виступають і військові країни. (10.01.2016)
В інтерв'ю телеканалу ARD канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що не хотіла б відновлення призову до Бундесверу. Вона також закликала партнерів у німецькому уряді та в ЄС досягати тих цілей, які вже поставлені. (26.08.2018)