 Кабмін затвердив стратегію управління держборгом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

Кабмін затвердив стратегію управління держборгом

Український уряд має намір поступово скоротити державний борг до 49 відсотків ВВП країни до 2020 року.

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

DW.COM

Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог. (14.08.2018)

У році, що минає, Німеччина скоротила свій державний борг на 2,9 відсотка. Тому німецька Федерація платників податків спрямувала лічильник боргів у зворотній бік - бік зменшення. (22.12.2017)

Кабінет Міністрів України затвердив стратегію управління державним боргом і встановив жорсткіші цілі щодо його скорочення. Відповідне рішення затверджено під час засідання уряду в середу, 22 серпня, передає інформагенція "Українські новини". Стратегія передбачає поступове зниження державного боргу до 49 відсотків від внутрішнього валового продукту. "Наша стратегія та цілі дуже амбітні: до кінця цього року досягти 60 відсотків, наступного року - 52 відсотків і до кінця 2020 року - мати борг не більше ніж 49 відсотків ВВП", - заявила виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова, представляючи оновлену програму, цитує "Інтерфакс-Україна".

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що обслуговування державного боргу коштує Україні 130 мільярдів гривень щорічно. "У нас є непогана динаміка, щоб у середньостроковій і довгостроковій перспективі цей борг мінімізувати", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, попередня програма уряду передбачала скорочення прямого держборгу до 62 відсотків ВВП до кінця 2018 року і до 58 відсотків ВВП - до кінця 2019.

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