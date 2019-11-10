 Йоганніс перемагає у першому турі виборів президента Румунії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

Йоганніс перемагає у першому турі виборів президента Румунії

Перший тур виборів президента Румунії, за попередніми даними, закінчився перемогою чинного глави держави Клауса Йоганніса. Другий тур має відбутися 24 листопада.

Клаус Йоганніс під час голосування на першому турі виборів президента Румунії

Клаус Йоганніс під час голосування на першому турі виборів президента Румунії

У першому турі президентських виборів у Румунії, які відбулися у неділю, 10 листопада, переможцем, за попередніми даними, стає чинний президент країни Клаус Йоганніс, відомий своєю проєвропейською позицією. Про це свідчать результати двох екзитполів, проведених на румунських виборчих дільницях, пише інформаційне агентство AFP.

DW.COM

Згідно з цими даними, попередній результат Йоганніса, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), становить 39 відсотків. Таким чином він із значним відривом перемагає іншу учасницю майбутнього другого туру, колишню прем'єрку Румунії від соціал-демократів Віоріку Денчіле. Вона, як свідчать екзитполи, отримала близько 22,5 відсотка голосів виборців.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 листопада.

Соціологічні опитування напередодні виборів також пророкували Йоганнісу перемогу, а його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, коли парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри.

Цьому кабінету міністрів закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС. Йоганніс називав соціал-демократів під час своєї передвиборчої боротьби прямою "загрозою демократії" у Румунії.

Тепер новий румунський прем'єр Людовік Орбан сподівається на переобрання Йоганніса на другий строк, аби продовжити курс чинного президента на боротьбу з корупцією у Румунії.

У першому турі президентських виборів у Румунії брали участь 14 кандидатів. Право голосу в країні мають 18,2 мільйона осіб. Очікується, що офіційні результати першого туру президентських виборів в Румунії будуть відомі в понеділок.

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