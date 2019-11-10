Йоганніс перемагає у першому турі виборів президента Румунії

У першому турі президентських виборів у Румунії, які відбулися у неділю, 10 листопада, переможцем, за попередніми даними, стає чинний президент країни Клаус Йоганніс, відомий своєю проєвропейською позицією. Про це свідчать результати двох екзитполів, проведених на румунських виборчих дільницях, пише інформаційне агентство AFP.

Згідно з цими даними, попередній результат Йоганніса, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), становить 39 відсотків. Таким чином він із значним відривом перемагає іншу учасницю майбутнього другого туру, колишню прем'єрку Румунії від соціал-демократів Віоріку Денчіле. Вона, як свідчать екзитполи, отримала близько 22,5 відсотка голосів виборців.

Другий тур президентських виборів відбудеться 24 листопада.

Соціологічні опитування напередодні виборів також пророкували Йоганнісу перемогу, а його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, коли парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри.

Цьому кабінету міністрів закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС. Йоганніс називав соціал-демократів під час своєї передвиборчої боротьби прямою "загрозою демократії" у Румунії.

Тепер новий румунський прем'єр Людовік Орбан сподівається на переобрання Йоганніса на другий строк, аби продовжити курс чинного президента на боротьбу з корупцією у Румунії.

У першому турі президентських виборів у Румунії брали участь 14 кандидатів. Право голосу в країні мають 18,2 мільйона осіб. Очікується, що офіційні результати першого туру президентських виборів в Румунії будуть відомі в понеділок.