З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме лише працівників критичної сфери - Кличко

У Києвіз 23 березня пасажирський транспорт перевозитиме лише співробітників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Про це у суботу, 21 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні у соцмережі Facebook.

"З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, також співробітники стратегічних підприємств", - розповів Кличко.

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За його словами, для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано цього ж дня.

"Їздити в транспорті вони (співробітники підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста - Ред.) зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду", - сказав Кличко. За його словами, такі перепустки зараз передають на усі необхідні підприємства.

Кличко зазначив, що усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть. "Головне втримати ситуацію і виграти час", - наголосив він.

Поліція має забезпечити дотримання цих обмежень та посилити охорону громадського порядку на вулицях міста. "Заклики залишатися вдома означають залишатися вдома!" - наголосив Кличко.

Водночас мер Києва уточнив, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосуються пересування містом за допомогою особистого транспорту.

Нагадаємо, цього ж дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував жорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу нового типу.

Станом на вечір, 20 березня в країні офіційно виявили 41 випадок інфікування коронавірусом. Від спричиненої ним хвороби COVID-19 померли троє людей.

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