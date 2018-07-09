З 2019 року в Штутгарті заборонять проїзд дизельних авто

Земельний уряд федеральної землі Баден-Вюртемберг у середу, 11 липня, ухвалив рішення про заборону в'їзду до Штутгарта дизельних автомобілів, що не відповідають вимогам екологічного стандарту "Євро-4" та нижче. Заборона набуває чинності з 1 січня 2019 року. За даними dpa, нові правила стосуватимуться близько 190 тисяч автомобілів у регіоні.

Обмеження використання дизельних авто стандартів "Євро-5" і "Євро-6" наразі не запроваджують, але їх буде прив'язано до пакету норм, що регулюють дотримання стандартів чистоти повітря, повідомляє джерело dpa в уряді Баден-Вюртмеберга.

Нагадаємо, перші заборони на проїзд дизельних автомобілів у Німеччині почали діяти наприкінці травня цього року. У Гамбурзі заборонили проїзд дизельних автомобілів, що не відповідають вимогам найвищого на даний момент екологічного стандарту "Євро-6", на окремих ділянках двох особливо завантажених транспортом доріг.

27 лютого Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу дозволив містам країни забороняти проїзд на дизельних авто на власний розсуд, не потребуючи для цього рішень урядів федеральних земель чи федеральної влади країни.

Раніше у Німеччині точилися дискусії про те, щоб у середньостроковій перспективі заборонити дизельні автомобілі, які опинилися під вогнем критики на тлі скандалу із Volkswagen та іншими автовиробниками починаючи з 2015 року. Їхні двигуни викидають, зокрема, оксиди азоту, які шкодять дихальній системі людини. Рівень концентрації цього газу в повітрі багатьох німецьких міст перевищує європейські норми.