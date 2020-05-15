 З 1 червня в Україні відновлять пасажирські залізничні перевезення - Криклій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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З 1 червня в Україні відновлять пасажирські залізничні перевезення - Криклій

З 1 червня "Укрзалізниця" відновить пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні, заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

З 1 червня в Україні почнуться перші пасажирські залізничні перевезення

З 1 червня в Україні почнуться перші пасажирські залізничні перевезення

З 1 червня в Україні відновлять пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Про це в четвер, 21 травня, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - цитує Криклія пресслужба міністерства інфраструктури.

Зазначається, що на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу демонтували 35 МАФів. Під ліквідацію підпали торговельні території, на які закінчився термін оренди, серед яких точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться, реконструюють та приведуть до єдиного стилю.

Крім того, за час карантину відремонтовано будівлі приміського вокзалу. Їх з'єднали накриттям з платформами та створили умови, щоб безквиткові пасажири не змогли потрапити у потяги.

У міністерстві розповіли про посилення заходів безпеки на вокзалах станції "Київ-Пасажирський". Зокрема на них встановили нову систему відеонагляду - 22 камери, що мають функцію розпізнавання обличчя. "Це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронним органам відстежувати правопорушників, які пересуваються поїздами", - пояснили у мінінфраструктури.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував відновлення міжнародного авіасполучення влітку.

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