З ФРН в Сирію з 2017 року добровільно повернулися понад тисячу осіб

Починаючи з 2017 року, з Німеччини до Сирії добровільно повернулися за фінансової підтримки уряду ФРН понад тисяча осіб, повідомило агентство dpa в неділю, 14 червня, з посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН. Як випливає з документа, в 2017 році Федеральне відомство з міграції та біженців (Bamf) оплатило повернення на батьківщину 199 сирійцям, в 2018 - 466, а в 2019 році - ще 346 сирійським біженцям.

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Водночас у МВС ФРН вважають, що реальна кількість добровільних виїздів до Сирії може бути вищою, оскільки не всі федеральні землі подавали до Bamf заявки на рефінансування репатріації біженців. На вебсайті МВС зазначається, що добровільне повернення біженців до Сирії на даний час не форсується через складну ситуація з безпекою, що зберігається в цій близькосхідній країні.

Фінансова допомога для поверненців

У Німеччині федеральна влада і землі вже понад 40 років надають фінансову підтримку біженцям, які бажають повернутися на батьківщину добровільно. При цьому біженцям оплачують не тільки сам переліт і подібні витрати, але також надають певну суму в якості стартового капіталу. У ФРН є багато різноманітних програм з підтримки повернення біженців на батьківщину, інформує dpa.

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Нагадаємо, в Сирії з 2011 року точиться громадянська війна. З 2012 року Німеччина припинила висилку біженців в цю країну. Від початку громадянської війни в Сирії, в Німеччині попросили притулку майже 630 тисяч сирійців. Більшість з них отримали в Німеччині прихисток.