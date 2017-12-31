 З фальшивими паспортами ЄС: у Німеччині викрили мережу нелегалів з України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.11.2019

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Європа

З фальшивими паспортами ЄС: у Німеччині викрили мережу нелегалів з України

Група зловмисників незаконно працевлаштовувала громадян України, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою. Наскільки масштабним стає це явище?

Під час рейду поліції проведено 38 обшуків квартир

Під час рейду поліції проведено 38 обшуків квартир

Федеральна поліція Німеччини у середу, 13 листопада, повідомила про викриття організованого злочинного угруповання, що займалося нелегальним працевлаштуванням громадян України. Правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі у шістьох федеральних землях із залученням понад півтисячі поліцейських.

У рамках спецоперації проводилися масштабні обшуки кількох десятків помешкань та виробничих приміщень у Північній Саксонії, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Рейнланд-Пфальці. Також було видано кілька ордерів на арешт.

Було проведено 38 обшуків квартир, як речові докази вилучені мобільні телефони, комп’ютери, документи, великі суми готівки та навіть зброя. Як повідомили DW у пресслужбі поліції у Ганновері, ідеться про "десятки українців", які проходять у справі, але ця кількість може зрости - поліція вивчає вилучені документи, щоби визначити масштаби нелегальної мережі з працевлаштування. Жодного громадянина України наразі не було заарештовано, наголошують у ганноверській поліції.

Злочинна схема

За даними правоохоронців, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, передусім з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися у ФРН для трудової діяльності, хоч за законом не мали на це права.

Поліція вилучила речові докази, такі як мобільні телефони і документи

Поліція вилучила речові докази, такі як мобільні телефони і документи

Зловмисники видавали їм фальшиві паспорти громадян ЄС для проходження реєстрації в місцевих органах влади і в соціальних та страхових службах. Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи.

За даними телерадіокомпанії NDR, українців працевлаштовували в різних сферах, у тому числі й на виробництві. 

Ризик для "безвізу"?

Німецька поліція зазначає, що запровадження безвізового режиму з Україною та скасування візових вимог, полегшило українцям в'їзд до Німеччини "під легендою" туристичного перебування. Хоча справжньою метою поїздки подекуди, як у цьому випадку, є пошук роботи, а не туризм, як це передбачено відповідними угодами. 

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Та наскільки поширеними є зловживання умовами безвізового режиму? На цьому етапі ще важко дати цьому достеменну оцінку. Водночас попередні тенденції зараз намагаються простежити урядові відомства ФРН, спираючись на деякі вже наявні дані. Вони містяться, зокрема, в останньому дослідженні тенденцій, пов'язаних із візовою лібералізацією із низкою країн, підготовленому для Федерального відомства з питань міграції та біженців та Європейської міграційної мережі від 2019 року.

Як вказується у документі, Україна та Молдова - серед провідних країн, з яких до ЄС прибувають нелегальні працівники. Водночас українці здебільшого намагаються працевлаштуватися у сусідніх з Україною державах ЄС (наприклад Польща, де за даними Нацбанку РП працює 1,2 мільйона українців), а також південноєвропейських країнах, таких як Італія. У цьому сенсі особливих змін з часу запровадження безвізового режиму не відбулося - схожий розподіл був і у роки, що передували скасуванню візових вимог, зазначають німецькі дослідники. 

Так, за даними Головного митного управління Німеччини, у 2017-і році, коли і почав діяти безвізовий режим з Україною, найбільше справ щодо нелегального працевлаштування порушили саме проти громадян України (238), на другому місці громадяни Сербії (181), а на третьому Боснії та Герцеговини (178). Загалом у 2017 році у ФРН велося 2035 справ щодо нелегального працевлаштування іноземних громадян.

Дедалі більше випадків

Як свідчить статистика за 2007-2017 роки, кількість проваджень, де фігурують українські громадяни, упродовж 10 років демонструє сталу тенденцію до зростання. Найбільший стрибок зафіксовано у 2016 році, коли кількість порушених проти українців справ майже подвоїлася - з 97 у 2015-му до 175 роком пізніше.

За цією ж статисткою, найчастіше громадяни України працевлаштовуються у ФРН "по-чорному" у галузях будівництва, різноробочими, на транспорті та складуванні, а також у сфері надання послуг прибирання.

  • Український біометричний закордонний паспорт

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    З біометричним паспортом у 30 країн

    Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму українці не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Загалом це 30 європейських держав. Головна умова - наявність біометричного паспорта.

  • Пляж у Греції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Три місяці в ЄС

    Перебувати на території країн Шенгенської зони без візи можна не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів. Наприклад, можна провести ціле літо на Егейському морі у Греції (на фото). Період у 90 днів - не фіксований, а вираховується під час кожного виїзду, тому треба звертати увагу на дати останніх поїздок. Порушення цього правила може мати наслідком заборону на повторний в'їзд до ЄС.

  • Поліцейський перевіряє документи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Без візи, але з документами

    Для в'їзду до держав Шенгенської зони українцям вистачає, власне, самого біометричного паспорта. Однак співробітник міграційної служби може попросити підтвердити мету та умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення на батьківщину.

  • Студенти на лекції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Працювати - не можна, вчитись - лише на короткострокових курсах

    Безвізовий режим не надає права на працевлаштування у країнах ЄС. Для цього потрібно окремо отримати дозвіл на роботу та оформити відповідну візу. Проте для участі у семінарах і короткострокових навчальних курсах до 90 днів віза не потрібна. Якщо ж навчання триватиме понад три місяці, краще звернутися до посольства або консульства країни, де відбуватиметься навчання.

  • На конференції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    До родичів чи на конференцію?

    У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.

  • Скільки грошей треба мати з собою

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Скільки грошей треба мати з собою

    Для доведення платоспроможності під час в'їзду можуть попросити показати дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, валюту готівкою і навіть перевірити ліміт кредитної карти. Необхідна сума залежить від тривалості та вибору країни (країн) поїздки та може варіюватися: наприклад, у Латвії це лише 14 євро на день на людину, а у Естонії - уже 94 євро на день.

  • Заява на отримання Шенгенської візи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Економія часу та грошей

    Звичайно, громадяни України повинні брати з собою у подорож до ЄС чимало документів, однак зворотні квитки, медичне страхування чи бронювання готелю в ЄС - все одно мають лежати в сумці. Перевага безвізу - позбавлення необхідності звертатися до консульства за візами, платити за них та чекати на їхню видачу.

    Автор: Ілля Коваль


 

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