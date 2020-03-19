 З Польщі до України потягами повернулися понад дві тисячі українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

З Польщі до України потягами повернулися понад дві тисячі українців

З польського Перемишля до України вже прибули чотири потяги з евакуйованими українцями. Сьогодні та завтра мають прибути ще три потяги.

Після прибуття пасажирам міряли температуру

Після прибуття пасажирам міряли температуру

З польського Перемишля до України в п'ятницю, 20 березня, прибули чотири потяги з 2,4 тисячі українців, яких евакуювали із сусідньої країни під час пандемії коронавірусу. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Відразу після прибуття до вагонів поїздів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу, пасажирам виміряли температуру. Повідомляється, що в усіх прибулих вона була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Сьогодні очікується прибуття ще одного поїзда з Перемишля. Ще два потяги з евакуйованими заплановані на 21 березня.

За даними міністерства закордонних справ України станом на середину дня 20 березня до України з інших країн повернулось 28 249 українців. На наступні дні авіакомпанії запланували десятки спецрейсів для подальшої евакуації громадян України.

Раніше міністерство інфраструктури України розрахувало, що на евакуацію 35 479 українців з-за кордону за допомогою 175 авіарейсів необхідно виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 мільйона доларів.

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