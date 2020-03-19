 Авіакомпанії запланували десятки спецрейсів для евакуації українців з-за кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Авіакомпанії запланували десятки спецрейсів для евакуації українців з-за кордону

Авіакомпанії наголошують, що не заробляють на спецрейсах для вивезення українців з різних країн за умов закритих кордонів. Там запевняють, що пасажири сплачують тільки за організацію перельоту.

Для евакуації українців будуть здійснені десятки рейсів

Для евакуації українців будуть здійснені десятки рейсів

Авіакомпанії здійснюють спецрейси для евакуації українців з різних країн під час пандемії коронавірусу. 20-21 березня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснить 10 рейсів для евакуації українців з-за кордону. На сайті компанії є спеціальна сторінка "Повертайся додому", на якій оновлюється розклад спеціальних рейсів, для придбання квитків. Згідно з даними з сайту авіакомпанії, вартість квитків на рейси з низки європейських країн становить 4-10 тисяч гривень.

Вартість квитків на рейси авіакомпанії SkyUp з європейських країн до Києва становить від 149 до 252 євро. В компанії повідомили, що не заробляють на спецрейсах і не мають інформації про виділення коштів урядом для повернення українців із-за кордону. "Ми співпрацюємо з державою - надаємо наші літаки, рейси виконують наші екіпажі, роботу яких компанія оплачує самостійно. Пасажири сплачують тільки за організацію перельоту", - повідомили в компанії.

В SkyUp зазначили, що вартість квитків встановлена за найнижчим тарифом, який авіакомпанія може застосувати, щоб відшкодувати витрати на виконання рейсів, які стартують від 20 тисяч євро.

Тим часом український уряд домовився про евакуацію українців, що перебувають на Шрі-Ланці, з авіакомпаніями Fly Dubai та Air Arabia. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найважче організувати евакуацію українців з Латинської Америки. "Я публічно пообіцяв витягнути всіх, і я налаштований додержати слова. У нас є групи в Чилі, в Мексиці. Тобто головна проблема - це віддалені куточки, невеликі групи. Але все одно потрібно повертати наших громадян", - сказав він.

Раніше міністерство інфраструктури України розрахувало, що на евакуацію 35 479 українців з-за кордону за допомогою 175 авіарейсів необхідно виділити асигнування з резервного фонду держбюджету на суму 4,162 мільйона доларів.

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