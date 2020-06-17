З Пентагону звільнилась співробітниця, яка сумнівалась у законності замороження допомоги Україні

Виконувачка обов'язків головного фінансового інспектора міністерства оборони США Елейн Маккаскер, йде у відставку. Про це у вівторок, 16 червня, повідомив глава Пентагону Марк Еспер. Він подякував чиновниці за відданість державній службі, але не уточнив причини її звільнення.

В кінці 2019 року президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Маккаскер на пост головного фінінспектора Пентагону, але в березні 2020 року відкликав її.

До цього було оприлюднене електронне листування Елейн Маккаскер з бюджетним управлінням адміністрації президента США. У своїх листах Маккаскер неодноразово висловлювала сумніви в законності замороження військової допомоги Вашингтона Україні.

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Рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу Києву посилило гучний політичний скандал в Сполучених Штатах, що запустив процедуру імпічменту президента. Колишній радник глави Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон стверджував, що Дональд Трамп таким чином намагався шантажувати Україну і спонукати Київ почати розслідування відносно Джо Байдена, свого очікуваного суперника на майбутніх президентських виборах.

Контрольований республіканцями Сенат в лютому проголосував проти імпічменту чинному американському лідерові.

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