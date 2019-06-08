 З партії Смешка ″Сила і честь″ виключили вісьмох провідних членів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Новини

З партії Смешка "Сила і честь" виключили вісьмох провідних членів

Політрада партії "Сила і честь" Ігоря Смешка закидає восьми провідним членам цієї політсили дії, спрямовані на зниження рейтингу партії.

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Політрада партії Ігоря Смешка "Сила і честь" у четвер, 8 серпня, вирішила припинити членство восьми членів цієї політсили. Серед них перший заступник голови цієї політсили Олександр Кіхтенко. Про це йдеться у заяві політради, опублікованій на сайті партії.

Олександра Кіхтенка, членів політради Михайла Нечипорука та Юрія Черкасова, члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського виключили з політсили "за дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол", зазначено в заяві. Також членства в партії позбавили голів правління Дніпропетровської, Херсонської, Чернігівської і Харківської обласних організацій "Сили і честі".

У політраді закидають їм дії на зниження рейтингу партії, а саме, що "маніпулятивна та неправдива" інформація у зверненнях деяких представників партії, оприлюднених у ЗМІ незадовго до парламентських виборів, завдала політсилі "суттєвої шкоди".

Нагадаємо, що за підсумками парламентських виборів за "Силу і честь" у багатомандатному виборчому окрузі проголосували 3,82 відсотка виборців, через що вона не пройшла до Верховної Ради України.

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