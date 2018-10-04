 З Греції в країни походження цього року повернулися вже до 10 тисяч мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

З Греції в країни походження цього року повернулися вже до 10 тисяч мігрантів

Лише за вересень з Греції до країн походження відправили майже тисячу мігрантів. Перед поверненням додому їм надають фінансову допомогу.

Мігранти з Пакистану покидають Грецію

Мігранти з Пакистану покидають Грецію

З початку 2018 року близько 10 тисяч мігрантів добровільно повернулися з Греції до своїх країн походження. З них 996 осіб залишили територію Греції у вересні. Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомила грецька поліція. Передовсім ідеться про мігрантів, які повернулися до Албанії, Іраку та Пакистану.

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Влада Алжиру готова прийняти своїх громадян, яким було відмовлено у наданні притулку в Німеччині та які повинні залишити територію ФРН. Однак для цього необхідна попередня ідентифікація осіб. (17.09.2018)

Задля розвантаження переповнених таборів для біженців на грецьких островах в Егейському морі, уряд Греції оголосив намір переправити на материк близько 6000 мігрантів. (30.09.2018)

У репатріації допомагає Міжнародна організація з міграції (МОМ), яка гарантує мігрантам безпечне повернення додому. Перед посадкою на літак вони також отримують від 500 до 1500 євро допомоги для початку життя у тій країні, куди повертаються, повідомляє агентство dpa.

Утім, розташовані на островах в Егейському морі грецькі центри реєстрації біженців і далі переповнені. В центрах прийому та таборах перебувають на даний момент понад 18 тисяч осіб. Берегова охорона повідомила, що за останні 10 днів на материкову частину країни відправили понад дві тисячі шукачів притулку.

Мігрантами, за визначенням МОМ, є усі люди, які покидають свою батьківщину, незалежно від причин і обставин. Біженці - це люди, що покидають країну через втечу від збройних конфліктів або загрозу переслідувань через релігійні, політичні чи інші переконання, етнічні або інші ознаки. Тому біженці також входять у категорію "мігранти", однак не всі мігранти мають право на притулок. Одне з першочергових завдань європейських відомств, які займаються справами мігрантів - відсіяти з їхнього числа тих, хто точно не має підстав для отримання притулку.

У 2015-16 роках через Грецію пролягав так званий "балканський маршрут", яким тоді більшість мігрантів потрапляла з Близького Сходу в Європу.  

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