 З Венесуели дезертирували вже понад 330 військових і поліцейських - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

З Венесуели дезертирували вже понад 330 військових і поліцейських - ЗМІ

Вже 333 військових та силовиків з Венесуели перебігли через кордон з Колумбією та Бразилією, пишуть ЗМІ. Утім, ця кількість становить менше одного відсотка від усіх військовослужбовців та працівників силових відомств.

Протести в Венесуелі

Силовики під час протестів в прикордонному місті Уренья, Венесуела, 23 лютого

Число венесуельських військових, які дезертирували й переховуються в сусідніх Колумбії та Бразилії, зростає. Загалом з 23 лютого вже 326 представників силових структур втекли до сусідньої Колумбії, про що повідомило ввечері у вівторок, 26 лютого, колумбійське міграційне відомство на запит інформагентства dpa. Водночас, згідно з повідомленням інформагенції G1, ще семеро венесуельських силовиків перебігли до Бразилії.

За даними dpa, 333 військових та силовиків, котрі дезертирували з Венесуели до сусідніх країн, становлять близько 0,3 відсотка з понад 100 тисяч солдатів і офіцерів у лавах армії та співробітників силових відомств.

Як повідомлялося, 23 і 24 лютого спостерігалося загострення протистояння між силами опозиції, яку очолює тимчасовий президент Хуан Гуайдо, та соціалістичним урядом глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав поліції та армії не допустити завезення гуманітарної допомоги з-за кордону.

Щоб зупинити конвої з гуманітарною допомогою, підконтрольні Мадуро військові застосували на кордонах сльозогінний газ. В результаті зіткнень з військовими на кордоні з Бразилією загинуло щонайменше двоє людей. Крім того, ще сотні людей отримали поранення на кордоні з Колумбією.

Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив в інтерв'ю ABC News, що тимчасового президента ВенесуелиХуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни.

Як повідомлялося, США, низка країн ЄС і держав Південної й Центральної Америки визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Натомість Росія, Китай, Іран, Туреччина, Куба, Сирія, КНДР та низка інших країни заявили про підтримку уряду Ніколаса Мадуро.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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