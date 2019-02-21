З Венесуели дезертирували вже понад 330 військових і поліцейських - ЗМІ

Вже 333 військових та силовиків з Венесуели перебігли через кордон з Колумбією та Бразилією, пишуть ЗМІ. Утім, ця кількість становить менше одного відсотка від усіх військовослужбовців та працівників силових відомств.
Число венесуельських військових, які дезертирували й переховуються в сусідніх Колумбії та Бразилії, зростає. Загалом з 23 лютого вже 326 представників силових структур втекли до сусідньої Колумбії, про що повідомило ввечері у вівторок, 26 лютого, колумбійське міграційне відомство на запит інформагентства dpa. Водночас, згідно з повідомленням інформагенції G1, ще семеро венесуельських силовиків перебігли до Бразилії.
За даними dpa, 333 військових та силовиків, котрі дезертирували з Венесуели до сусідніх країн, становлять близько 0,3 відсотка з понад 100 тисяч солдатів і офіцерів у лавах армії та співробітників силових відомств.
Як повідомлялося, 23 і 24 лютого спостерігалося загострення протистояння між силами опозиції, яку очолює тимчасовий президент Хуан Гуайдо, та соціалістичним урядом глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав поліції та армії не допустити завезення гуманітарної допомоги з-за кордону.
Щоб зупинити конвої з гуманітарною допомогою, підконтрольні Мадуро військові застосували на кордонах сльозогінний газ. В результаті зіткнень з військовими на кордоні з Бразилією загинуло щонайменше двоє людей. Крім того, ще сотні людей отримали поранення на кордоні з Колумбією.
Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив в інтерв'ю ABC News, що тимчасового президента ВенесуелиХуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни.
Як повідомлялося, США, низка країн ЄС і держав Південної й Центральної Америки визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Натомість Росія, Китай, Іран, Туреччина, Куба, Сирія, КНДР та низка інших країни заявили про підтримку уряду Ніколаса Мадуро.
У Бразилії та Євросоюзі засудили застосування насильства проти цивільних осіб у Венесуелі. А держсекретар США Майк Помпео висловив впевненість, що дні Ніколаса Мадуро вже злічені. (24.02.2019)
У сутичках на прикордонних переходах Венесуели з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждати близько 300 людей. Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "заходи" з боку США. (24.02.2019)
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо може бути заарештований, коли повернеться до країни, заявив венесуельський глава Ніколас Мадуро. Сам Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели, попри ризики. (26.02.2019)