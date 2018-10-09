З Баварії вислали 11 шукачів притулку з України

Для депортації 11 українців, яким відмовили в наданні притулку в федеральній землі Баварія, баварський уряд зафрахтував літак. Він доставив депортованих з Мюнхена до Києва.
Влада німецької федеральної землі Баварія вислала до України 11 українських громадян, котрі намагалися отримати в Німеччині політичний притулок. Напередодні зафрахтований земельним баварським урядом літак доправив 11 громадян України з Мюнхена в Київ.
Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомив офіційний речник баварського відомства з питань надання притулку та повернення на батьківщину, передає агенція новин dpa.
За даними представника баварського відомства, депортація була узгоджена з федеральною владою. Крім українців, того ж дня з Баварії вислали в Італію трьох претендентів на статус біженців. Їх відправили рейсовими літаками - двох до Мілана і одного - в Неаполь.
Всі депортації проведено відповідно до умов Дублінського угоди. Нею зокрема передбачається, що зазвичай відповідальність за біженця несе саме та країна ЄС, де шукач притулку вперше зареєструвався, наголосили в баварському відомстві.
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