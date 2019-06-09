З'їзд "Слуги народу": гумор, селфі, перша сотня кандидатів і шаурма

Партія українського президента Володимира Зеленського "Слуга народу" свій з'їзд для висування кандидатів у депутати на дострокові парламентські вибори в неділю, 9 червня, проводила в Національному ботанічному саду в Києві.

З'їзд із символами

За задумом організаторів партійна символіка, прізвище президента, яскраво зелені елементи одягу делегатів мали гармоніювати з природою. Оскільки територія ботсаду велика, всіх запрошених до місця проведення з'їзду підвозили на гольф-карах, пригощали фрешами та до останнього тримали інтригу зі списками своїх кандидатів. На захід очікувано прибув Володимир Зеленський. Він зі всіма обіймався, робив численні селфі. Вийшовши на сцену, президент попросив присутніх не вставати, пожартувавши, що вже "інші часи", а взявши до рук папірці з промовою, запитав жартома: "Це точно моя промова, не Петра Олексійовича?", натякаючи на останній скандал з плагіатом у своїй промові в Брюсселі.

Кандидати з партійного списку "Слуги народу"

Потім Зеленський пояснив, що локація для з'їзду у ботанічному саду була вибрана не дарма. "Україна розцвіте. І будемо саджати. Багато", - сказав президент, згадавши свою передвиборчу обіцянку посадити корупціонерів. Він розповів, що в першу сотню партії "Слуга народу" увійшли експерти, кожен у своїй галузі, молоді представники з регіонів та ті, хто подав свою кандидатуру у список через інтернет. "Це люди, які доводять, що в Україні можна чогось досягти без зв'язків, без грошей чи якихось впливових родичів", - сказав Зеленський зі сцени.

Буде постпраймеріз

У першу десятку виборчого списку увійшли голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, вчена Ірина Венедіктова, підприємець Давид Арахамія, експертка з питань антикорупційної політики Галина Янченко, радник президента України з діджиталу Михайло Федоров, керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, експертка з податкового законодавства Анастасія Красносільська, генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, а також спортсмен, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

З'їзд партії відбувся в ботанічному саду

"Що стосується партійного списку, він буде набагато більше, ніж 100. Його буде представлено на сайті і буде така процедура "постпраймеріз", яка дасть нам можливість вивчити всіх людей, які там є, якщо щодо когось буде знайдено серйозний негатив... Ми будемо вивчати інформацію журналістів, громадських діячів, і якщо виявиться, що він (кандидат. - Ред.) буде недостойний представляти українське суспільство, - ми його приберемо", - зазначив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"95-й квартал" йде в Раду

На з'їзді озвучили лише кілька прізвищ мажоритарників, оскільки, за словами Разумкова, до партії на розгляд надійшло понад 3,5 тисячі анкет охочих стати депутатами в новій Верховній Раді, і всі їх ще не проаналізували. На мажоритарних округах "Слуга народу" висуне 199 кандидатів. "Нам потрібен ще час, аби перевірити всіх кандидатів, яких ми будемо висувати. Бо коли ми почали вивчати глибше матеріал, то незважаючи на всю відкритість, нам спробували запропонувати мажоритарників, які, м'яко кажучи, не відповідають критеріям партії", - сказав Разумков журналістам.

За його словами, є люди, яких намагаються "прилаштувати" регіональні одіозні бізнесмени чи люди з темним минулим, які навіть міняють прізвища задля того, аби балотуватися у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Але вже достеменно відомо, що актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується від партії "Слуга народу" до Верховної Ради по мажоритарному округу в Кривому Розі Дніпропетровської області, а журналіст та блогер Олександр Дубінський - по округу в Київській області.

Після оголошення прізвищ - спільне фото, численні селфі з президентом та шаурма для всіх. Так партія "Слуга народу" обіграла нещодавній пост Володимира Зеленського у Facebook на день Києва, а якому він розказав, що найбільше любить столицю за запах шаурми.

А потім президент сів у гольф-кар та поїхав з ботанічного саду, а делегати з’їзду пішли далі "чистити" свої списки та визначати, хто найбільш достойний представляти "Слугу народу" в парламенті.