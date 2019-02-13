Зустріч у Сочі щодо Сирії: РФ, Туреччина та Іран хочуть виведення військ США

Росія, Іран та Туреччина вітають плани США щодо виведення своїх військових з Сирії та вважають такі наміри "позитивним кроком", заявив у четвер, 14 лютого, після тристороннього саміту в Сочі президент РФ Володимир Путін.

"Що стосується виведення американських військ, то ми знаємо, що президент Сполучених Штатів Трамп досить активно працює над виконанням своїх передвиборчих обіцянок. (...) Одна з таких обіцянок - виведення американських військ з Сирії", - зазначив він, цитує агенція "Інтерфакс". Утім, Путін вважає, що Вашингтону не завжди вдається досягти поставлених цілей, і поки великих змін на території Сирії не спостерігається.

Російський президент стверджує, що після виведення з Сирії американських військових території, які будуть звільнені, мають контролюватися урядом в Дамаску. Путін також повідомив, що три країни домовилися про певні кроки задля очищення Ідлібу від терористів, однак запевнив, що це не буде військова операція, передає агенція Reuters.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що не хоче нової гуманітарної кризи ані в останньому бастіоні повстанців Ідлібі, ані в інших сирійських регіонах. "Хочу підкреслити, що Туреччина не дозволить, аби уздовж нашого південного кордону виник терористичний коридор", - заявив він, цитує агенція новин dpa.

Президент Ірану Хасан Роухані запевнив у тому, що спільною метою усіх сторін є "послідовна боротьба з тероризмом". За словами Ердогана, наступні переговори щодо Сирії у такому форматі відбудуться у найближчі місяці.

Росія і Іран підтримують у сирійському конфлікті президента країни Башара Асада. Туреччина стоїть на боці поміркованої опозиції, а також хоче запобігти зміцненню позицій курдів. З 2017 році ці три сторони беруть участь у переговорах щодо розв'язання ситуації в Сирії, де внаслідок війни з весни 2011 року загинуло вже понад 360 тисяч людей. Однією з найважливіших домовленостей президентів трьох країн стало створення у Сирії "зон деескалації".