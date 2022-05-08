Зона вільної торгівлі (ЗВТ)

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Зона вільної торгівлі - тим міжнародної інтеграції в торговельно-економічній сфері.
Створення зони вільної торгівлі передбачає скасування в країнах-учасниках митних зборів і податків, а також кількісних обмежень у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором.
Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до України завершився підписанням низки угод, зокрема про військову співпрацю. Також Анкара та Київ націлені працювати на створення зони вільної торгівлі між двома країнами.