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Зона вільної торгівлі (ЗВТ)

Зона вільної торгівлі - тим міжнародної інтеграції в торговельно-економічній сфері.

Створення зони вільної торгівлі передбачає скасування в країнах-учасниках митних зборів і податків, а також кількісних обмежень у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором.

Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Візит Ердогана: чого очікують у Києві

Візит Ердогана: чого очікують у Києві 03.02.2022

Перед візитом до України президент Туреччини знову запропонував посередництво в російсько-українському конфлікті. Чи може Анкара виступити в ролі посередника й чого очікує Київ від цього визиту - в статті DW.

Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною 02.02.2022

Договір про взаємне зниження митних ставок планують підписати в четвер під час візиту в Київ президента Туреччини Ердогана. Україна очікує збільшення обсягу торгівлі на понад третину.
Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба 07.09.2021

На думку Дмитра Кулеби, зона вільної торгівлі між Україною та США дозволить зміцнити українську економіку. Він не повідомив про реакцію американської сторони на цю ініціативу.
Регулювання цін на пальне в Україні - хто у виграші?

Регулювання цін на пальне в Україні - хто у виграші? 18.05.2021

Аналітики застерігають від падіння якості пального в Україні внаслідок урядового регулювання цін. Ручне управління ринком може призвести до перерозподілу: менше пального з Литви, більше - з Росії і Білорусі.
Шмигаль очікує на подальшу економічну інтеграцію України до ЄС

Шмигаль очікує на подальшу економічну інтеграцію України до ЄС 09.02.2021

У Києві угоду про асоціацію з ЄС розглядають як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації - як основу для інтеграції економік і ринків України й ЄС, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Коментар: Зона вільної торгівлі допоможе приборкати Китай

Коментар: Зона вільної торгівлі допоможе приборкати Китай 16.11.2020

Підписавши угоду про найбільшу в світі зону вільної торгівлі, країни Азії демонструють політичну далекоглядність та констатують тим самим, що піднесення Китаю не зупинити шляхом конфронтації, вважає Мартін Фріц.
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень 24.07.2020

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.
Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України

Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України 23.07.2020

Український прем'єр Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, здійснює перший візит до Брюсселю. Гість з Києва приїхав за грошима, а із собою привіз неприємний гостинець: торговельні обмеження для виробників з ЄС.
Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео) 28.05.2020

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.

Експорт з України: хто замінив Росію і що заважає продавати більше (28.05.2020) 28.05.2020

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.
У ЄС хочуть протидіяти запланованому застаріванню товарів

У ЄС хочуть протидіяти запланованому застаріванню товарів 11.03.2020

Єврокомісія представила план дій з переходу до економіки замкненого циклу. Так вона хоче сприяти виробництву товарів, зокрема мобільних телефонів або планшетів, які довше служитимуть і які легше ремонтувати.
Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед 28.02.2020

Одне з найбільших європейських об'єднань виробників агропродукції підозрює Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого цукровим сиропом. Українці відкидають звинувачення. DW розбиралася.

Візит турецького президента до Києва - перший крок до зони вільної торгівлі

Візит турецького президента до Києва - перший крок до зони вільної торгівлі 03.02.2020

Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до України завершився підписанням низки угод, зокрема про військову співпрацю. Також Анкара та Київ націлені працювати на створення зони вільної торгівлі між двома країнами.
Коментар: Великобританія ще пошкодує про Brexit

Коментар: Великобританія ще пошкодує про Brexit 31.01.2020

Розлучення Великобританії та Євросоюзу було болісним, але те, що чекає на Сполучене Королівство після завершення Brexit, буде набагато гіршим, переконаний Роберт Мадж.
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