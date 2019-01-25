"Золоті" візи й паспорти: як країни ЄС торгують своїм громадянством

Громадянство ЄС за гроші? Уряд Мальти відкрито рекламує свої паспорти в інтернеті: будь-хто, хто купить на острові нерухомість і вкладе 150 тисяч євро в мальтійські держоблігації, зможе стати громадянином цієї країни вже через кілька місяців. Для цього потенційним покупцям з України, Росії, арабських країн, Азії чи Південної Америки навіть не потрібно жити на Мальті. Достатньо лише один раз відвідати острів і придбати там майно, яке має залишатися в руках нового власника протягом як мінімум п'яти років.

Мальтійський паспорт може стати вельми вигідним придбанням: його володар, зокрема, отримує не лише право вільно пересуватися територією Євросоюзу і працювати у будь-якій його країні, а й право на безвізовий в'їзд у якості туриста до США.

23 січня Єврокомісія вперше оприлюднила доповідь на тему надання громадянства і дозволу на проживання в ЄС в обмін на інвестиції. Висновки дослідження стали приводом для занепокоєння, підкреслили єврокомісари Вера Юрова і Дімітріс Аврамопулос у Брюсселі. Нині три держави - Мальта, Кіпр і Болгарія - відкрито торгують своїм громадянством, а 20 із 28 країн-членів ЄС пропонують отримати постійний вид на проживання в обмін на інвестиції різного масштабу.

У Німеччині на отримання дозволу на проживання можуть претендувати іноземці, які заснували або очолили у країні підприємство

Торгувати візами і громадянством у ЄС не заборонено

"Ці країни продають не лише своє громадянство, але і громадянство усього Євросоюзу", - заявила єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова. У Єврокомісії висловили сумніви в тому, що щодо всіх інвесторів, які отримали громадянство і вид на проживання в ЄС за останні роки, були проведені ретельні перевірки.

"Не виключено, що (у деяких випадках ми маємо справу. - Ред.) з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків, адже деякі країни не вимагають надати докази законності походження коштів, витрачених на придбання громадянства або інвествізи, - пояснила Юрова. - Хоча, згідно з законом, членам ЄС і не заборонено торгувати своїм громадянством, ми не можемо просто сидіти, склавши руки".

Надання громадянства, а також видача віз і дозволів на проживання - особиста справа кожної держави ЄС. Загальноєвропейських правил, які б регулювали ці питання, не існує. "Проблема полягає в тому, що нам не відома точна кількість дозволів на проживання, виданих за так званою схемою "золотих віз", - зазначив Дімітріс Аврамопулос. Єврокомісар закликав членів ЄС надати Брюсселю відповідні дані.

100 тисяч "золотих віз"

Міжнародні організації Transparency International і Global Witness недавно підрахували, що за останні десять років у ЄС було продано близько 100 тисяч "золотих віз" і шести тисяч паспортів.

Лідерами у цьому відношенні стали Іспанія, Кіпр, Португалія і Великобританія. Так, Кіпр виручив таким чином 4,8 мільярда євро: торгівля громадянством розцвіла на острові головним чином після фінансової кризи, яка сильно вдарила по кіпрській економіці.

Торгівля громадянством принесла Кіпру близько п'яти мільярдів євро

У своїй доповіді Єврокомісія вперше визнає, що подібні схеми тягнуть за собою істотні ризики. "Ми хотіли б знати імена тих, хто перебуває в ЄС", - зазначила єврокомісарка Юрова.

Фальшиве свідоцтво про походження

У міжнародній організації Global Witness позитивно оцінюють те, що в ЄС мають намір посилити контроль над схемами з надання "золотих" паспортів і віз. "Для бізнесу з торгівлі "золотими візами" тепер настануть важкі часи", - сподівається представниця організації Наомі Херст.

При цьому вона відзначає, що у своїй доповіді Єврокомісія все ж не закликає країни ЄС до конкретних дій. За словами Херст, члени ЄС мають наслідувати приклад Болгарії і тимчасово призупинити свої програми з видачі "золотих віз". Раніше для отримання болгарського громадянства необхідно було інвестувати в економіку країни не менше мільйона левів (близько 500 тисяч євро).

А в жовтні 2018-го в Болгарії викрили схему, у якій, імовірно, були задіяні високопоставлені чиновники країни: у прокуратурі вважають, що вони за хабарі видавали македонцям, албанцям і українцям підроблені свідоцтва про болгарське походження, які дозволяють отримати громадянство ЄС. У Єврокомісії сподіваються, що болгарська влада зробить все для боротьби з подібною корупцією.

Що ж стосується Німеччини, то тут не видають ані "золотих" посвідок на проживання, ані "золотих" паспортів, відзначається в доповіді Єврокомісії. Однак будь-який іноземець все ж може претендувати на отримання дозволу на проживання за певних умов - для цього йому потрібно стати засновником або главою зареєстрованого на території ФРН підприємства. При цьому вимоги щодо мінімальної суми вкладень у країні більше не існує.