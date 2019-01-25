 ″Золоті″ візи й паспорти: як країни ЄС торгують своїм громадянством | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.01.2019

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Європа

"Золоті" візи й паспорти: як країни ЄС торгують своїм громадянством

У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери.

Мальтійський паспорт

Власник мальтійського паспорта отримує право на роботу в будь-якій країні ЄС

Громадянство ЄС за гроші? Уряд Мальти відкрито рекламує свої паспорти в інтернеті: будь-хто, хто купить на острові нерухомість і вкладе 150 тисяч євро в мальтійські держоблігації, зможе стати громадянином цієї країни вже через кілька місяців. Для цього потенційним покупцям з України, Росії, арабських країн, Азії чи Південної Америки навіть не потрібно жити на Мальті. Достатньо лише один раз відвідати острів і придбати там майно, яке має залишатися в руках нового власника протягом як мінімум п'яти років.

Мальтійський паспорт може стати вельми вигідним придбанням: його володар, зокрема, отримує не лише право вільно пересуватися територією Євросоюзу і працювати у будь-якій його країні, а й право на безвізовий в'їзд у якості туриста до США.

23 січня Єврокомісія вперше оприлюднила доповідь на тему надання громадянства і дозволу на проживання в ЄС в обмін на інвестиції. Висновки дослідження стали приводом для занепокоєння, підкреслили єврокомісари Вера Юрова і Дімітріс Аврамопулос у Брюсселі. Нині три держави - Мальта, Кіпр і Болгарія - відкрито торгують своїм громадянством, а 20 із 28 країн-членів ЄС пропонують отримати постійний вид на проживання в обмін на інвестиції різного масштабу.

Паспортний контроль в аеропорту Мюнхена в Німеччині (фото з архіву)

У Німеччині на отримання дозволу на проживання можуть претендувати іноземці, які заснували або очолили у країні підприємство

Торгувати візами і громадянством у ЄС не заборонено

"Ці країни продають не лише своє громадянство, але і громадянство усього Євросоюзу", - заявила єврокомісарка з питань юстиції Вера Юрова. У Єврокомісії висловили сумніви в тому, що щодо всіх інвесторів, які отримали громадянство і вид на проживання в ЄС за останні роки, були проведені ретельні перевірки.

"Не виключено, що (у деяких випадках ми маємо справу. - Ред.) з відмиванням грошей і ухиленням від сплати податків, адже деякі країни не вимагають надати докази законності походження коштів, витрачених на придбання громадянства або інвествізи, - пояснила Юрова. - Хоча, згідно з законом, членам ЄС і не заборонено торгувати своїм громадянством, ми не можемо просто сидіти, склавши руки".

Надання громадянства, а також видача віз і дозволів на проживання - особиста справа кожної держави ЄС. Загальноєвропейських правил, які б регулювали ці питання, не існує. "Проблема полягає в тому, що нам не відома точна кількість дозволів на проживання, виданих за так званою схемою "золотих віз", - зазначив Дімітріс Аврамопулос. Єврокомісар закликав членів ЄС надати Брюсселю відповідні дані.

100 тисяч "золотих віз"

Міжнародні організації Transparency International і Global Witness недавно підрахували, що за останні десять років у ЄС було продано близько 100 тисяч "золотих віз" і шести тисяч паспортів.

Лідерами у цьому відношенні стали Іспанія, Кіпр, Португалія і Великобританія. Так, Кіпр виручив таким чином 4,8 мільярда євро: торгівля громадянством розцвіла на острові головним чином після фінансової кризи, яка сильно вдарила по кіпрській економіці.

Торгівля громадянством принесла Кіпру близько п'яти мільярдів євро

Торгівля громадянством принесла Кіпру близько п'яти мільярдів євро

У своїй доповіді Єврокомісія вперше визнає, що подібні схеми тягнуть за собою істотні ризики. "Ми хотіли б знати імена тих, хто перебуває в ЄС", - зазначила єврокомісарка Юрова.

Фальшиве свідоцтво про походження

У міжнародній організації Global Witness позитивно оцінюють те, що в ЄС мають намір посилити контроль над схемами з надання "золотих" паспортів і віз. "Для бізнесу з торгівлі "золотими візами" тепер настануть важкі часи", - сподівається представниця організації Наомі Херст.

При цьому вона відзначає, що у своїй доповіді Єврокомісія все ж не закликає країни ЄС до конкретних дій. За словами Херст, члени ЄС мають наслідувати приклад Болгарії і тимчасово призупинити свої програми з видачі "золотих віз". Раніше для отримання болгарського громадянства необхідно було інвестувати в економіку країни не менше мільйона левів (близько 500 тисяч євро).

А в жовтні 2018-го в Болгарії викрили схему, у якій, імовірно, були задіяні високопоставлені чиновники країни: у прокуратурі вважають, що вони за хабарі видавали македонцям, албанцям і українцям підроблені свідоцтва про болгарське походження, які дозволяють отримати громадянство ЄС. У Єврокомісії сподіваються, що болгарська влада зробить все для боротьби з подібною корупцією.

Що ж стосується Німеччини, то тут не видають ані "золотих" посвідок на проживання, ані "золотих" паспортів, відзначається в доповіді Єврокомісії. Однак будь-який іноземець все ж може претендувати на отримання дозволу на проживання за певних умов - для цього йому потрібно стати засновником або главою зареєстрованого на території ФРН підприємства. При цьому вимоги щодо мінімальної суми вкладень у країні більше не існує.

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Аудіо й відео до теми

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