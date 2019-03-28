 Знахарство чи реальна альтернатива: чим є традиційна китайська медицина | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.05.2019

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Культура й стиль життя

Знахарство чи реальна альтернатива: чим є традиційна китайська медицина

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я прийме нову Міжнародну класифікацію хвороб. Чи повинна традиційна китайська медицина визнаватися ефективним методом лікування?

Бачення традиційної китайської медицини полягає в тому, що життєва енергія Кі наповнює всі живі істоти

Бачення традиційної китайської медицини полягає в тому, що життєва енергія Кі наповнює всі живі істоти

Це було божевіллям. Я намагався підготуватися до екзамену, але 10-річна дівчинка з японської родини, яка приймала мене, застудилася та без зупинки голосно шмигала носом. "Висякайся, випий гарячої води з лимоном та не ходи боса по дому", - порадив їй я. Бо це те, що у разі застуди вчили робити мене. Батьки дівчини подивилась на мене з нерозумінням. "Який стосунок мають її ноги до її носа? І чому саме з лимоном, - запитала мене її матір. - Волога, вітер та холод проникли до її тіла. Отже, треба боротися з ними за допомогою їжі, яка генерує тепло".

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Через відмову батьків від вакцинації дітей у багатьох країнах, серед яких і Україна, спостерігаються спалахи таких інфекційних хвороб, як кір. Дітей треба захистити навіть проти волі батьків, вважає Фабіан Шмідт. (14.03.2019)

Вона зазначила, що навіть гаряча вода з лимонним соком є "холодною їжею", бо додає тілу ще більшого холоду. "До того ж, кислота має звужувальний ефект для судин, - продовжила вона. - Результатом стане те, що хвороба залишиться ув'язненою у тілі ще довше".

Ми дивились один на одного з невірою. Потім дівчинка поїла рисового супу із зеленим луком та редької - і швидко одужала. Між іншим, якщо в неї був би грип, її батьки приготували би для неї суп місо із тофу. На думку моєї приймаючою сім'ї, він би мав охолоджуючий ефект, і це би допомогло би її тілу боротися з внутрішнім жаром (дещо відрізняється від того, що в Європі називають "високою температурою").

Битва слів

Цей досвід показав мені фундаментальні відмінності між західною медициною та, у цьому випадку, традиційною китайською медициною (ТКМ), якою японці користуються також. Він також продемонстрував, чому послідовники одного підходу сперечаються з послідовниками іншого так завзято: вони взаємно спростовують ефективність багатьох методів, які використовує інша сторона.

Ця прірва не просто полягає між Сходом та Заходом. Яскравий приклад - відомий китайський біохімік та дослідник молекулярної генетики Фан Хауці, який закінчив аспіранту у Сполучених Штатах. У 2008 він зазначив у журналі Science, що традиційна китайська медицина спирається не на науку, а на містицизм, магію та вигадки.

Представники західної доказової медицини (ЗДМ) описують методи ТКС як псевдонаукові, стверджучи, що її основні положення суперечать науковим принципам та їм бракує емпіричних доказів. Те, що ТКМ має таку довгу традицію, на їхню думку, нічого не говорить про її реальну медичну ефективність.

Конфіскована ведмежа жовч з Китаю, яка, на думку послідовників традиціної медицини, допомагає при захворюваннях печінки

Конфіскована ведмежа жовч з Китаю, яка, на думку послідовників традиціної медицини, допомагає при захворюваннях печінки

Прихильники традиційної китайської медицини, своєю чергою, критикують західну медицину, вказуючи на те, що вона є не дуже цільовою, що ЗДМ часто неефективна та не фокусується на людині в цілому. Крім того, вони вказують на те, що ТКМ використовує холістичний підхід, який не можна емпірично довести.

Послідовники ЗДМ звинувачують китайський уряд у промоції ТКМ з єдиною метою відкриття нових ринків продажу для китайських виробників на заході. Але у той же час представники китайської традиційної медицини вказують на те, що західна медицина повністю залежить від потужної фармацевтичної індустрії.

Різні підходи

Якщо західна медицина намагається знайти причини хвороби, ТКМ традиційно використовується для профілактики, хронічних захворювань та при болю. У разі, коли вона не спроможна подолати причини, вона лікує симптоми. 

Фундаментальне бачення традиційної китайської медицини полягає в тому, що життєва енергія Кі наповнює всі живі істоти та утримує два полюси Інь та Янь у балансі. Інь відповідає за спокій, релаксацію та холод. Янь, своєю чергою, означає активність, динаміку та тепло. У людському тілі енергія Кі здебільшого концентрується в органах. Вона тече через тіло каналами Кі. Ці канали тягнуться від голови до пальців ніг, від полюса до полюса, дещо нагадуючи систему меридіанів на планеті. Все контролюється, транспортується, живиться, обігрівається та захищається цією життєвою енергією.

Поки енергія Кі тече без перешкод, людина здорова. Якщо потік енергії переривається, людина починає хворіти. Баланс повинен бути досягнутий не тільки у людському тілі, але й у соціумі, усьому навколишньому середовищі й навіть у космосі.

Цілісний підхід та терапія

Для діагностики пацієнта потрібно розпитати та детально обстежити. Утім, обстежуються тільки ті частини тіла, які є на виду та не вкриті одягом. Цілителі звертають увагу на поставу, очі, язик та видимі ділянки шкіри. Пульс вимірюється у різних точках на різних рівнях (Кун, Гуан, Чі) та розглядається за 28 різними характеристиками.

Потім пацієнт приймає трав'яні, тваринні або мінеральні ліки декілька разів на день протягом терапії. Лікування частково підтримується акупунктурою, прогріванням, масажем або медитативними вправами, такими як Тай-Чі та Ціґун.

Небезпечна для тварин та людей

Такі натуропатичні підходи є вельми популярними незалежно від їхньої ефективності. Але це негативно впливає на деякі види тварин, адже виробники ліків використовують їх як інгредієнти. Під загрозою зникнення опинились тигри, снігові барси, гімалайські ведмеді, носороги, сайгаки, деякі види панголінів, морських коників та черепах.

Дехто вважають, що подріблена кератинова чешуя допомагає матерям мати більше молока, покращує потенцію та лікує артрит і рак

Дехто вважають, що подріблена кератинова чешуя допомагає матерям мати більше молока, покращує потенцію та лікує артрит і рак

Більше того, багато пацієнтів також можуть наразитися на ризик - і не тільки через те, що деякі серйозні хвороби лікуються неефективно. Часто з ліками виникають значні проблеми, викликані домішками, цвіллю, примішками тяжких металів та пестицидів. Це відбувається навіть коли ліки вироблені та дозуються точно за рецептом.

У 2013 році дослідження китайських медичних трав виявило наявність в них пестицидів, класифікованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як небезпечні та надзвичайно небезпечні, у 17 з 36 зразків. У 26 зразках рівень пестицидів перевищував допустимі в ЄС норми.

Незважаючи на непримиримість у багатьох аспектах, обидві групи послідовників усвідомили, що ці два підходи у медицині можуть змістовно доповнювати один одного. Так, акупунктура, наприклад, вже визнана у західній медицині. А у сучасному Китаї західна медицина та традиційна китайська медицина успішно поєднуються.

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кава

    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Маргарин

    Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

  • Червоне вино

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    Червоне вино

    Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Холестерин

    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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Які продукти подовжують життя, а які - ні

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись. (26.07.2018)  

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