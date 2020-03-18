 Знайти вакцину проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (відео) | Усі сюжети | DW | 20.03.2020

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Знайти вакцину проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (відео)

Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно.

Marburger Forscher suchen Impfstoff gegen Coronavirus (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

Усупереч світовій практиці, американці почали тестувати вакцину на людях ще до того, як її дію випробували на тваринах. І це, на думку європейських науковців, несе неабиякий ризик. Утім, першопрохідців це не лякає. На початку січня група китайських науковців оприлюднила генетичний код віруса, що дозволило дослідникам у цілому світі якнайшвидше розпочати роботу над пошуком вакцини. В університеті Гонконгу патологи намагаються виростити новий коронавірус в людських клітинах, аби довідатися більше про його властивості. Дивіться у відео DW:

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