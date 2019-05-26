ЗМІ: У Північній Кореї стратили п'ятьох дипломатів після провалу саміту з Трампом

У Північній Кореї стратили п'ятьох дипломатів після провалу другого саміту з президентом США Дональдом Трампом у Ханої. Серед страчених - спецпредставник у справах США Державної ради КНДР Кім Хек Чхоль. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo у п'ятницю, 31 травня.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. За даними видання, Кім Хек Чхоля застрелили в березні на військовому аеродромі поблизу Пхеньяна.

Окрім того, стратили ще чотирьох топ-чиновників МЗС Північної Кореї. Перекладачку лідера КНДР - Шин Хе Йон - відіслали до трудового табору. Вона нібито не переклала Трампу пропозицію Кім Чен Ина незадовго до завершення переговорів.

За даними газети, першого заступника лідера КНДР - Кім Йон Чхоля - засудили до каторжних робіт. Він брав участь у переговорах зі США щодо ядерного роззброєння КНДР.

Другий саміт США-КНДР відбувся наприкінці лютого у столиці В'єтнаму - Ханої. Переговори закінчилися передчасно. Сторони не підписали угоду і не провели спільну прес-конференцію. Причиною суперечностей були санкції щодо КНДР, нагадує "Інтерфакс".

Після саміту Трамп заявив, що Кім Чен Ин вимагав цілковито скасувати санкції в обмін на відмову від ядерної зброї. МЗС КНДР стверджувало, що Пхеньян просив частково скасувати обмежувальні заходи.