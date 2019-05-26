 ЗМІ: У Північній Кореї стратили п′ятьох дипломатів після провалу саміту з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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ЗМІ: У Північній Кореї стратили п'ятьох дипломатів після провалу саміту з Трампом

У КНДР стратили п'ятьох топ-дипломатів після того, як Кім Чен Ин і Дональд Трамп не досягли компромісу на саміті в Ханої. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo.

Спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль

Спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль

У Північній Кореї стратили п'ятьох дипломатів після провалу другого саміту з президентом США Дональдом Трампом у Ханої. Серед страчених - спецпредставник у справах США Державної ради КНДР Кім Хек Чхоль. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo у п'ятницю, 31 травня.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. За даними видання, Кім Хек Чхоля застрелили в березні на військовому аеродромі поблизу Пхеньяна.

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У США вперше назвали строки, у які планує досягти повного ядерного роззброєння КНДР. Натомість неназвані джерела розвідки США занепокоєні тим, що Пхеньян може приховувати реальну кількість ядерних боєголовок. (01.07.2018)

Окрім того, стратили ще чотирьох топ-чиновників МЗС Північної Кореї. Перекладачку лідера КНДР - Шин Хе Йон - відіслали до трудового табору. Вона нібито не переклала Трампу пропозицію Кім Чен Ина незадовго до завершення переговорів.

За даними газети, першого заступника лідера КНДР - Кім Йон Чхоля - засудили до каторжних робіт. Він брав участь у переговорах зі США щодо ядерного роззброєння КНДР.

Другий саміт США-КНДР відбувся наприкінці лютого у столиці В'єтнаму - Ханої. Переговори закінчилися передчасно. Сторони не підписали угоду і не провели спільну прес-конференцію. Причиною суперечностей були санкції щодо КНДР, нагадує "Інтерфакс".

Після саміту Трамп заявив, що Кім Чен Ин вимагав цілковито скасувати санкції в обмін на відмову від ядерної зброї. МЗС КНДР стверджувало, що Пхеньян просив частково скасувати обмежувальні заходи.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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