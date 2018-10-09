 ЗМІ: Ер-Ріяд готовий визнати вбивство журналіста Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

ЗМІ: Ер-Ріяд готовий визнати вбивство журналіста Хашоггі

Влада Саудівської Аравії готується пояснити смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі небажаним наслідком неузгодженої спецоперації, повідомив американський телеканал CNN.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

Влада Саудівської Аравії збирається незабаром офіційно визнати, що журналіст американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі був убитий в консульстві королівства в Стамбулі. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на декілька джерел у понеділок, 15 жовтня, Ер-Ріяд готує заяву, у якій смерть Хашоггі буде названа наслідком невдало проведеної спецоперації з його викрадення.

За цією інформацією, допит Хашоггі в консульстві може бути названий частиною операції, яка була проведена таємно і без узгодження з саудівською владою. При цьому Ер-Ріяд заявить про намір притягнути до відповідальності всіх причетних, пояснив один зі співрозмовників CNN, зазначивши, що офіційна заява в процесі підготовки, і що її зміст може бути змінений.

16 жовтня до Саудівської Аравії прибув держсекретар Майк Помпео. Він зустрічається з королем Саудівської Аравії Салманом, аби обговорити ситуацію довкола зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter про свою розмову з королем Саудівської Аравії. За словами Трампа, король Салман заперечив, що знає будь-що про ситуацію з Хашоггі і повідомив про тісну співпрацю Саудівської Аравії з Туреччиною у розслідуванні зникнення журналіста.

Нагадаємо, 59-річний журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з The Washington Post, 2 жовтня зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. З будівлі консульства він більше не вийшов. Трамп раніше пригрозив "жорстким покаранням" у разі, якщо підозри про причетність саудівської влади до зникнення журналіста виявляться правдою. Водночас, в урядових колах Саудівської Аравії звинувачення відкинули і пригрозили "жорсткою відповіддю " у разі запровадження будь-яких санкцій на Ер-Ріяд через зникнення Хашоггі.

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