ЗМІ: Ер-Ріяд готовий визнати вбивство журналіста Хашоггі

Влада Саудівської Аравії збирається незабаром офіційно визнати, що журналіст американського видання The Washington Post Джамаль Хашоггі був убитий в консульстві королівства в Стамбулі. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на декілька джерел у понеділок, 15 жовтня, Ер-Ріяд готує заяву, у якій смерть Хашоггі буде названа наслідком невдало проведеної спецоперації з його викрадення.

За цією інформацією, допит Хашоггі в консульстві може бути названий частиною операції, яка була проведена таємно і без узгодження з саудівською владою. При цьому Ер-Ріяд заявить про намір притягнути до відповідальності всіх причетних, пояснив один зі співрозмовників CNN, зазначивши, що офіційна заява в процесі підготовки, і що її зміст може бути змінений.

16 жовтня до Саудівської Аравії прибув держсекретар Майк Помпео. Він зустрічається з королем Саудівської Аравії Салманом, аби обговорити ситуацію довкола зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter про свою розмову з королем Саудівської Аравії. За словами Трампа, король Салман заперечив, що знає будь-що про ситуацію з Хашоггі і повідомив про тісну співпрацю Саудівської Аравії з Туреччиною у розслідуванні зникнення журналіста.

Нагадаємо, 59-річний журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з The Washington Post, 2 жовтня зайшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. З будівлі консульства він більше не вийшов. Трамп раніше пригрозив "жорстким покаранням" у разі, якщо підозри про причетність саудівської влади до зникнення журналіста виявляться правдою. Водночас, в урядових колах Саудівської Аравії звинувачення відкинули і пригрозили "жорсткою відповіддю " у разі запровадження будь-яких санкцій на Ер-Ріяд через зникнення Хашоггі.