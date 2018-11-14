 ЗМІ: Екс-прем′єр Македонії Груєвський отримав притулок в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

ЗМІ: Екс-прем'єр Македонії Груєвський отримав притулок в Угорщині

Угорська влада надала політичний притулок колишньому прем'єр-міністру Македонії Ніколі Груєвському, який раніше втік до Будапешта, повідомляють ЗМІ. МЗС Македонії викликає через це угорського посла.

Нікола Груєвський

Угорські чиновники визнали правомірним запит Ніколи Груєвського на отримання політичного притулку, кажуть журналісти

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський, який раніше втік до Будапешта, отримав від угорської влади політичний притулок. Про це в вівторок, 20 листопада, повідомила проурядова угорська газета Magyar Idok.

За даними угорських журналістів, котрі не розкривають своїх джерел, угорська служба з питань імміграції та надання притулку визнала правомірним прохання екс-прем'єра-втікача Ніколи Груєвського щодо надання йому політичного притулку та задовольнила його. Водночас ані в відомстві, ані в угорському уряді на запит журналістів агенції новин Reuters щодо підтвердження цієї інформації не відреагували жодним чином.

МЗС Македонії викликала угорського посла

Прес-служба МЗС Македонії у понеділок, 19 листопада, повідомила про виклик до міністерства посла Угорщини. Угорському диппредставнику в Скоп'є мають намір вручити "ноту протесту" проти дій угорської влади щодо Груєвського, йдеться в повідомленні агенції новин AFP, що посилається на прес-службу македонського дипломатичного відомства.

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Колишнього голову македонського уряду Ніколу Груєвського засудили до двох років ув'язнення через отримання хабара та використання в особистих цілях автомобіля, придбаного за державні кошти. (23.05.2018)

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський втік до Будапешта, де має намір просити про політичний притулок. Македонія вимагатиме його арешту. (13.11.2018)

У Скоп'є затримали колишнього міністра транспорту в уряді Ніколи Груєвського і колишнього генсекретаря консервативної партії ВМРО-ДПМНЄ. У прокуратурі Македонії вважають, що вони хотіли втекти з країни. (14.11.2018)

Нагадаємо, уряд Македонії наполягає на арешті колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, котрий втік до Угорщини. Раніше європейські ЗМІ писали, що Груєвський, звинувачений на батьківщині у корупції, був нелегально доставлений до Будапешта за допомогою угорської влади через Албанію, Чорногорію і Сербію. Ці повідомлення підтвердили й в поліції Албанії. За даними албанських правоохоронців, Груєвського перевезли через території Албанії в автомобілі, що належав угорським дипломатам, передає агенція новин AFP.

У травні 2018-го року влада Македонії засудила Груєвського, який був прем'єром у 2006-2016 роках, до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати на початку листопада 2018-го року, однак не з'явився до в'язниці, а вже згодом стало відомо, що він втік до Будапешта.

Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства. У партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" справу назвали "розправою з боку лівацького уряду". Груєвський та керівник угорського уряду Віктор Орбан вважаються друзями.

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