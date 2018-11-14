ЗМІ: Екс-прем'єр Македонії Груєвський отримав притулок в Угорщині

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський, який раніше втік до Будапешта, отримав від угорської влади політичний притулок. Про це в вівторок, 20 листопада, повідомила проурядова угорська газета Magyar Idok.

За даними угорських журналістів, котрі не розкривають своїх джерел, угорська служба з питань імміграції та надання притулку визнала правомірним прохання екс-прем'єра-втікача Ніколи Груєвського щодо надання йому політичного притулку та задовольнила його. Водночас ані в відомстві, ані в угорському уряді на запит журналістів агенції новин Reuters щодо підтвердження цієї інформації не відреагували жодним чином.

МЗС Македонії викликала угорського посла

Прес-служба МЗС Македонії у понеділок, 19 листопада, повідомила про виклик до міністерства посла Угорщини. Угорському диппредставнику в Скоп'є мають намір вручити "ноту протесту" проти дій угорської влади щодо Груєвського, йдеться в повідомленні агенції новин AFP, що посилається на прес-службу македонського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, уряд Македонії наполягає на арешті колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, котрий втік до Угорщини. Раніше європейські ЗМІ писали, що Груєвський, звинувачений на батьківщині у корупції, був нелегально доставлений до Будапешта за допомогою угорської влади через Албанію, Чорногорію і Сербію. Ці повідомлення підтвердили й в поліції Албанії. За даними албанських правоохоронців, Груєвського перевезли через території Албанії в автомобілі, що належав угорським дипломатам, передає агенція новин AFP.

У травні 2018-го року влада Македонії засудила Груєвського, який був прем'єром у 2006-2016 роках, до дворічного терміну ув'язнення за корупцію. Цей термін він повинен був почати відбувати на початку листопада 2018-го року, однак не з'явився до в'язниці, а вже згодом стало відомо, що він втік до Будапешта.

Також він є підозрюваним у чотирьох інших справах, пов'язаних із прослуховуванням, зловживанням владою, фальсифікацією виборів, зв'язками з кримінальними колами та заохоченням до насильства. У партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" справу назвали "розправою з боку лівацького уряду". Груєвський та керівник угорського уряду Віктор Орбан вважаються друзями.