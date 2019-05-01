 ЗМІ: Дружина Зеленського 2013 року купила пентхаус за половину ринкової ціни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

ЗМІ: Дружина Зеленського 2013 року купила пентхаус за половину ринкової ціни

Дружина новообраного президента України Олена Зеленська купила в 2013 році елітну нерухомість в Лівадії у бізнесмена Олександра Буряка за ціною вдвічі нижче ринкової, повідомило агентство Reuters.

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Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена у 2013 році купила елітну квартиру в Лівадії (район Ялти) за менш ніж половину ринкової вартості. Про це в середу, 1 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на декларацію про доходи її чоловіка та український реєстр прав на нерухоме майно. Повідомляється, що продавцем квартири був бізнесмен, колишній народний депутат Олександр Буряк.

За даними видання, трикімнатний пентхаус у житловому комплексі "Імператор" у Лівадії Зеленська купила за 163 893 доларів - близько 1263 долари за квадратний метр. При цьому в 2012 році, за даними агентств нерухомості, вартість житла в цьому будинку складала від 2,8 тисячі до чотирьох тисяч доларів.

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Спочатку ця квартира була виставлена на продаж за 790 668 доларів, тобто за ціною, вчетверо більшою за ту, яку було заплачено 2013 року, пише Reuters. Подружжя Зеленських не відповіли на прохання надати коментар, а Олександр Буряк відмовився пояснити ситуацію.

Агентство звернулося за коментарем до українського олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують із Зеленським. Він висловив думку, що Буряк міг продати квартиру так дешево, оскільки тоді його "Брокбізнесбанк" не мав ліквідності і йому необхідно було швидко отримати готівку. Пізніше Буряк продав банк бізнесмену Сергію Курченку, а в лютому 2014 року Національний банк України визнав "Брокбізнесбанк" неплатоспроможним .

Reuters наголошує, що Зеленський позиціонував себе як людину, що не залежить від заможної еліти українського бізнесу і політики. Однак ця купівля нерухомості показує, що "родина Зеленського отримала вигоду від угоди з членом тієї самої заможної еліти".

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