 Зміни до закону про Київ: кінець децентралізації чи її поступ? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.09.2019

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Україна

Зміни до закону про Київ: кінець децентралізації чи її поступ?

Форсінг "Слуги народу" на Київ триває - вже у грудні тут можуть відбутись позачергові вибори мера та депутатів міськради. Мер Києва Кличко тримає удари і попереджає, що місцеве самоврядування в столиці зруйнується.

Ukraine Kommunalwahl Rathaus in Kiew (DW/E. Shulko)

Після проведення дочасних виборів до Верховної Ради команда Володимира Зеленського вирішила не зупинятись і провести позачергові вибори в столиці України. Група народних депутатів фракції "Слуга народу" внесла до парламенту законопроєкт, який забороняє міському голові Києва суміщати виборну посаду з посадою в органі виконавчої влади - Київській державній адміністрації (КМДА), повертає в столицю райради та призначає на 8 грудня цього року дострокові вибори київського мера та депутатів Київської міськради.

Централізація влади: скоро в Києві

Звичайно, це зовсім не сподобалось меру Києва Віталію Кличку. Він вже заявив, що цей законопроєкт посилює централізацію владної вертикалі в українській столиці, адже у ньому передбачено, що голову КМДА призначатиме та звільнятиме президент за поданням уряду, і ця посада не є сумісною з будь-якою іншою посадою.

Якщо законопроєкт буде проголосований у Верховній Раді, очільник КМДА отримає владні повноваження, яких буде позбавлений обраний киянами мер: він даватиме згоду на призначення та звільнення керівників держпідприємств та територіальних органів міністерств у Києві, братиме участь у засіданнях Кабміну з правом дорадчого голосу в питаннях, що стосуються столиці, погоджуватиме питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації державних установ, підприємств чи організацій. А головне - матиме право оскаржувати документи органів та посадових осіб місцевого самоврядування Києва та районів, а за підсумками перевірки цих документів на відповідність "публічним інтересам територіальної громади" може вимагати від органів чи посадової особи місцевого самоврядування негайно їх усунути.

"Попередньо можу сказати, що цей законопроєкт взагалі руйнує місцеве самоврядування, можливість киян обирати владу. Такого немає в жодному європейському місті, і я переконаний, що такі кроки робляться не для децентралізації. Навпаки, це - централізація влади", - сказав Кличко у відповідь на запитання DW під час інвестиційного форуму у Києві у вівторок, 17 вересня.

Пряме президентське управління небезпечне

В Асоціації міст України вважають, що Віталій Кличко має рацію. Адже Конституційний суд України ще у 2003 році своїм рішенням роз’яснив, що Київський міський голова, обраний громадою, має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто призначення виключно міського голови на посаду голови КМДА президентом України є не суміщенням посад, а формою виконання Київським міським головою ex officio своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

"Якщо у міського голови не буде незалежності в ухваленні рішень і він не матиме виконавчих органів для втілення в життя рішень Київської міської ради, то він буде лише весільним генералом. Тоді ця виборна посада взагалі втрачає сенс", - пояснює виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. За його словами, президентська партія "Слуга народу" хоче наділити голову КМДА надмірними наглядово-контрольними функціями, зокрема завдяки ухваленню чи скасуванню кадрових призначень. А це, за словами Слобожана, є прямим президентським керуванням органом місцевого управління.

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В Асоціації міст України занепокоєні тим, що подібна схема управління може бути поширена на всі міста країни. "Ми отримали чіткий сигнал, що це буде поширено на інші міста. Питання не у прізвищах мерів, а чи збережеться інститут місцевого самоврядування в принципі. Чи ми запровадимо білоруську або азербайджанську модель з призначенням президентом представників органів місцевого самоврядування, а мери будуть виконувати декоративні функції?" - обурюється Слобожан.

Чому суміщення посад треба прибрати?

Натомість експерт місцевого самоврядування та адміністративної реформи Швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO Юрій Ганущак навпаки вважає, що законопроект нарешті зробить реформу децентралізації реальною - зокрема, в Києві. На його думку, розділення повноважень голови КМДА та міського голови Києва є маркером, що децентралізація в столиці відбулася. "Децентралізація передбачає відділення держави від місцевого самоврядування. Бо суміщення посад - це форма шизофренії. Вранці як орган самоврядування Кличко ухвалює рішення, а після обіду надягає кашкет державного чиновника і перевіряє на законність те, що він ухвалив зранку", - переконаний Ганущак.

Віталій Кличко

Віталій Кличко, мер Києва

Багато років він відстоює ідею розділення цих посад, саме його концепція проведення реформи у Києві лягла в основу законопроєкту, який зареєстрували у Верховній Раді "Слуги народу". Ганущак задоволений, адже окрім ідеї розділення посад голови КМДА і мера столиці, ця політична сила взяла його пропозицію про повернення в Київ районних рад. "Після створення райрад 60 відсотків бюджету Києва опиниться поза розпорядженням мера, бо повноваження райрад в законопроєкті чітко розписані, і на них треба буде виділяти гроші. Якщо гроші розподілятимуть райради, то в Київради цих грошей і контролю стає менше", - пояснює Ганущак. Він припускає,що що нинішній очільник Києва, виступаючи проти законопроєкту, боїться нагляду за своєю діяльністю та втрати контролю за розподіленням бюджету столиці.

В очікуванні виборів

Однак не схоже, що Віталій Кличко боїться. Він вже заявив, що балотуватиметься на дострокових виборах мера Києва, планує перемогти і продовжити працювати навіть у нових умовах. Він звернувся до Державної аудиторської служби України з проханням провести фінансову перевірку діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-2019 роки. У той же день про фінперевірку заявив депутат від партії "Слуга народу", колишній генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко. Українські ЗМІ називають Ткаченка майбутнім конкурентом Кличка на виборах мера, якщо Верховна Рада проголосує за зміни до закону про столицю та призначить вибори на 8 грудня.

Асоціація міст України підготувала звернення до президента та прем’єр-міністра щодо цього законопроєкту. Мери міст вимагають провести консультації щодо цього документа та висновку Венеціанської комісії на зміни, які "Слуги народу" прагнуть запровадити в Києві.

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Докладно

Ukraine Kommunalwahl Rathaus in Kiew (DW/E. Shulko)

Зміни закону про Київ: кінець децентралізації чи її поступ?

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