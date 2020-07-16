Змагання за посаду мера Києва: перші ходи на шахівниці (відео)

До місцевих виборів в Україні залишається три місяці. І хоча офіціно виборча кампанія, згідно з останніми змінами законодавства, має стартувати 5 вересня, боротьба за крісло очільника столиці у Києві де-факто вже розгорнулась. "Уже бачимо два чинники, які потужно працюють. Ідеться, по-перше, про зростання впливу соціальних мереж і популярності відеоконтенту. А, по-друге, бігборди - той інструмент, який уже використовується, і найближчим часом ми бачитемем їх ще більше", - пояснює у розмові з DW політолог Володимир Фесенко.

Соціологи також уже проводять відповідні дослідження. Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, якби вибори Київського міського голови проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко, а за ним по низьхідній - Андрій Пальчевський, Віктор Ляшко, Ігор Смешко, Олександр Омельченко, Сергій Притула та кілька інших осіб. "Список потенційних кандидатів є експериментальним і дещо гіпотетичним.

Так відбувається завжди, до офіційного оголошення результатів", - пояснює директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. За його словами, респондентів опитували щодо тих, хто вже заявив, що розглядає можливість балотуватись, а також тих, чия імовірність брати участь у виборах вважається високою, на думку політичних експертів.

Кличко - фаворит киян?

На старті виборчих перегонів у Києві беззаперечним лідером є чинний мер Віталій Кличко. За даними Центру Разумкова, за чинного мера столиці проголосували б 36 відсотків усіх опитаних або 44 відсотки тих, хто готовий взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом. На думку експертів, одним із пояснень високого рейтингу Кличка є вдала комунікація з киянами під час карантину через пандемію COVID-19 та великі проєкти щодо покращення міської інфраструктури.

З огляду на пояснення політологів, вже очевидно, що на цьому чинний мер і будуватиме свою кампанію. Кличко дедалі частіше навідується до лікарень, на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, який має з'єднати Поділ і Троєщину, перевіряє, як реконструюють вулиці та прокладають тепломережі. Про все це Кличко розповідає на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook: "Моє завдання - робити все для того, щоб вводити в експлуатацію нові об'єкти, для того, щоб вони були надійними, безпечними сучасними і швидко відкривалися. Робимо все для цього".

Джокер від "Слуги народу"

Чи не найбільшою інтригою виборчої кампанії в столиці стала особа кандидата в мери від "Слуги народу". Навесні найімовірнішими претендентами на мерське крісло від цієї партії називали Олександра Ткаченка, Віктора Ляшка, Миколу Тищенка та Олександра Дубінського. За даними останнього соцопитування Центру Разумкова, на третьому місці за рівнем електоральної підтримки є Віктор Ляшко, представник цієї партії, - за нього проголосували б відповідно 8 % і 6 %.

Утім, на так званих внутрішньопартійних "праймеріз" в середині липня перемогу здобула народна депутатка Ірина Верещук. Її появу як потенційної кандидатки на вибори мера експерти пояснюють тим, що народний депутат Ткаченко обійняв посаду міністра культури та інформаційної політики, парламентар Тищенко здобув суттєвий антирейтинг через роботу його ресторану "Велюр" під час карантину, а зростання кількості інфікованих COVID-19 в червні-липні поставили під питання й шанси на успіх у столиці головного санітарного лікаря України Ляшка.

У Верещук же є досвід у самоврядуванні - свого часу, очоливши невелике містечко на Львівщині Рава-Руська, вона стала наймолодшою жінкою-меркою в Україні. До того ж, яки пишуть ЗМІ, вона є однією з небагатьох у партії "Слуга народу", хто має повноваження комунікувати від імені президентської політсили з медіа.

Однак політичний експерт Володимир Фесенко вбачає у висуванні Ірини Верещук інші причини: "Вона налагодила добрі стосунки і з президентом, отримати симпатію якого дуже важливо, і з керівником Офісу президента. І не варто забувати, що у неї давні, ще до виборів у парламент, добрі, професійні стосунки зі спікером парламенту Дмитром Разумковим. І останній, суто політтехнологічний аргумент - шукали нестандартний варіант, кандидата-джокера, неочікуваного для Кличка кандидата і вирішили зіграти на гендерному контрасті. Сьогодні всі відомі кандидати в мери Києва чоловіки і поки що єдина жінка", - пояснює політолог.

Ірина Верещук

Жодного пункту своєї майбутньої виборчої програми Верещук поки не називала, лише зазначила, що вона буде "нелінійною і здивує конкурентів". Зараз народна депутатка, яка наразі мало впізнавана в столиці, планує вразити киян красномовством, і уже викликала Кличка на словесну дуель: "Я знаю, що він такий чемпіон, що він спортсмен. Ну, і він - мужчина. Він не може відмовитися від дебатів з конкурентами, а я вважаю, що я йому конкурент".

Читайте також: Київ очолив антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря

Кличко поки на запрошення Верещук не відреагував. Утім, на думку Володимира Фесенка, її ініціатива є першим ходом "Слуги народу" на шахівниці мерських перегонів: "Я так розумію, це свідомий нестандартний хід, що називається - загнати Кличка в глухий кут". Адже, пояснює політолог, ще з часів піку популярності експрем'єрки Юлії Тимошенко усі політтехнологи знають, що населення підсвідомо "емоційно співчуває" жінці, а якщо чоловік відмовиться від дебатів, це означатиме, що він боягуз.

Інші кандидати - на рингу проти Кличка

Ще до рішення "Слуги народу" висунути на мерські перегони у Києві Верещук основним супротивником Кличка, за даними останніх соцопитувань, був бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський. У рейтингу Центру Разумкова він посів друге місце - за нього готові були б проголосувати 9 % усіх опитаних, або 11 % тих, хто готовий взяти участь у виборах і уже визначився, за кого голосуватиме.

Андрій Пальчевський

Водночас сам Пальчевський ще не підтвердив своєї участі у виборах мера. Однак його обличчя дедалі частіше з'являється на бігбордах та в ефірі телеканалів. Бізнесмен не стомлюється критикувати чинну владу і на своїй сторінці у соцмережі. На думку політтехнолога Олексія Голобуцького, "він грає на настроях тих виборців, які раніше голосували за Партію регіонів чи за комуністів, а таких в Києві десь до 20 відсотків". "Якщо він зможе проявитися якнайскравіше в цьому плані, тоді, можливо, саме він вийде в другий тур", - каже Голобуцький. Втім, політтехнолог не виключає, що другого туру може взагалі не бути, адже "головна мета Кличка зараз - до нього не доводити".

Крім "Слуги народу", інші парламентські партії ще остаточно не визначилися з кандидатами в мери Києва. За припущеннями Центру Разумкова, "Опозиційну платформу - За життя" з великою ймовірністю представлятиме Євген Червоненко, "Батьківщину" - Віталій Нестор, "Європейську солідарність" - Олексій Гончаренко, а "Голос" - Сергій Притула.

За результатами соцопитування, вони усі однак мають рейтинги нижче п'яти відсотків. Найбільші шанси - на рівні 4 відсотків - у шоумена Притули і народного депутата Гончаренка.

Як кажуть політичні аналітики, аби скласти гідну конкуренцію Кличку, інші кандидати повинні за три наступні місяці стати "своїми" для жителів столиці і запропонувати їм програму змін в Києві. Експерти допускають, що нарощуючи власні рейтинги, претенденти на крісло мера столиці можуть вдаватись до компроматів і "темних" піар-технологій, аби збільшити антирейтинг Кличка. Однак ці інструменти активно використають ближче до дня виборів - 25 жовтня.