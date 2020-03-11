 Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.03.2020

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Політика й суспільство

Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео)

Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме.

Спека стане великою проблемою для усіх регіонів України, застерігають кліматологи (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

Спека стане великою проблемою для усіх регіонів України, застерігають кліматологи

Кліматична криза крокує планетою, і Україна не стала винятком, сповна відчуваючи на собі зміни клімату. Українські науковці застерігають: в Україні може зникнути і звичайна зима, і звичне для нас літо. Відповідно, з огляду на прогнози у Карпатах, наприклад, не варто будувати нові гірськолижні курорти. А на узбережжях Азовського та Чорного морів традиційний курортний сезон влітку через страшенну спеку теж відійде в минуле. Взагалі спека стане великою проблемою для усіх регіонів.  А приказку "готуй санчата влітку" доведеться перефразувати на "готуй кондиціонери взимку". Що ще варто враховувати, які галузі готувати та чого очікувати, дивіться у відео:


 

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Теплі зими і спекотні літа: до чого треба готуватися Україні

В Україні аномально теплі зими та спекотні літа стануть нормою у найближчі десять років, прогнозують кліматологи. Вони радять уряду вже зараз готуватись до посух, буревіїв, неврожаїв та рекордних витрат електроенергії. (27.02.2020)  

Чи допоможуть поїзди боротися зі змінами клімату в Європі

Транспорт може відіграти дуже важливу роль у новій політиці Євросоюзу щодо захисту клімату. Особливо великі надії покладають на залізницю. Виграти від цього може й Україна. (12.02.2020)  

Гірськолижні курорти й зміна клімату: незабаром гірські лижі лише для товстого гаманця?

Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму. (14.02.2020)  

Електромобілі та захист клімату: екологічні міфи і реалії

Німці дуже стурбовані змінами клімату, але не поспішають відмовлятися від комфортних автомобілів, до яких звикли. Натомість низка досліджень ставить під сумнів екологічність електрокарів. (14.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Металургія vs. екологія у Маруполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020)  

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)  

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Докладно

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