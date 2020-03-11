Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео)

Кліматологи застерігають: Україні необхідно вже зараз готуватися до нового клімату та пов’язаних з ним викликів - аномальних стихійних явищ, посухи, забруднення повітря та нових захворювань. Дивіться, як саме.
Кліматична криза крокує планетою, і Україна не стала винятком, сповна відчуваючи на собі зміни клімату. Українські науковці застерігають: в Україні може зникнути і звичайна зима, і звичне для нас літо. Відповідно, з огляду на прогнози у Карпатах, наприклад, не варто будувати нові гірськолижні курорти. А на узбережжях Азовського та Чорного морів традиційний курортний сезон влітку через страшенну спеку теж відійде в минуле. Взагалі спека стане великою проблемою для усіх регіонів. А приказку "готуй санчата влітку" доведеться перефразувати на "готуй кондиціонери взимку". Що ще варто враховувати, які галузі готувати та чого очікувати, дивіться у відео:
В Україні аномально теплі зими та спекотні літа стануть нормою у найближчі десять років, прогнозують кліматологи. Вони радять уряду вже зараз готуватись до посух, буревіїв, неврожаїв та рекордних витрат електроенергії. (27.02.2020)
Транспорт може відіграти дуже важливу роль у новій політиці Євросоюзу щодо захисту клімату. Особливо великі надії покладають на залізницю. Виграти від цього може й Україна. (12.02.2020)
Більше снігових гармат, підйомників і канатних доріг: багато гірськолижних курортів у такий спосіб реагують на брак снігу через зміну клімату. Інші роблять ставку на альтернативні форми зимового туризму. (14.02.2020)