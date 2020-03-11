Зима без снігу та тропічне літо: як Україні готуватися до зміни клімату (відео)

Кліматична криза крокує планетою, і Україна не стала винятком, сповна відчуваючи на собі зміни клімату. Українські науковці застерігають: в Україні може зникнути і звичайна зима, і звичне для нас літо. Відповідно, з огляду на прогнози у Карпатах, наприклад, не варто будувати нові гірськолижні курорти. А на узбережжях Азовського та Чорного морів традиційний курортний сезон влітку через страшенну спеку теж відійде в минуле. Взагалі спека стане великою проблемою для усіх регіонів. А приказку "готуй санчата влітку" доведеться перефразувати на "готуй кондиціонери взимку". Що ще варто враховувати, які галузі готувати та чого очікувати, дивіться у відео:



