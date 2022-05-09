Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Земля

Земля - планета.

Земля є третьою від Сонця планетою. Вона є п'ятою за розмірами планетою сонячної системи, а також найбільшою за діаметром, масою та густиною серед планет земної групи.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

COVID-19: до Німеччини доправляють важких пацієнтів з Нідерландів

COVID-19: до Німеччини доправляють важких пацієнтів з Нідерландів 23.11.2021

Клініки Нідерландів переповнені пацієнтами з COVID-19. Німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія надала 20 ліжкомісць у своїх лікарнях для нідерландців, які лікуються від коронавірусу.
Життя астронавтів: сім відповідей на гарячі запитання (фотогалерея)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп Хаббл

Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл" 20.09.2021

Коли на космічному телескопі "Хаббл", якому вже понад 30 років, раптово вийшов з ладу комп'ютер, НАСА довелося звернутися за допомогою до колишніх співробітників, а ті не сплохували.

Роботи замість заробітчан? Фармдроїд обробляє поля у Німеччині (11.08.2021) 11.08.2021

У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.

Космічний туризм: засновник Amazon Джефф Безос побував у космосі (20.07.2021) 20.07.2021

Мільярдер і засновник найбільшого онлайн-магазину Amazon Джефф Безос побував у космосі. Багатій провів близько 10 хвилин на висоті понад 100 км над Землею. Дивіться, як це було!
Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць

Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць 17.07.2021

Глобальне потепління сприяє тому, що погодні умови в Європі ставатимуть дедалі екстремальнішими - від аномальної спеки до повеней. А очікувані коливання орбіти Місяця змушують хвилюватися ще більше.
Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату

Вчені порахували, що рекордна спека у Північній Америці - результат змін клімату 08.07.2021

Без змін клімату нинішня спека у США та Канаді була б "практично неможливою", стверджує міжнародна команда дослідників.

Глобальне потепління - просто примха природи? Фактчекінг DW

Глобальне потепління - просто примха природи? Фактчекінг DW 02.07.2021

Скептики досі вважають, що потепління - це природний процес. В історії Землі, мовляв, уже були й холодні періоди, і теплі, тож викиди СО2 тут ні до чого. А що кажуть науковці?
Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати українцям

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати українцям 01.07.2021

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим та коли зросте ціна на землю, з'ясовувала DW.
Пів сотні поліцейських Гессена були учасниками правоекстремістських чатів

Пів сотні поліцейських Гессена були учасниками правоекстремістських чатів 16.06.2021

В чатах, в яких поширювалася інформація правоекстремістського характеру, зображення свастики і Гітлера, перебували співробітники поліцейського спецназу і земельного відомства з кримінальних справ Гессена.
Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції

Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції 30.05.2021

Корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.
Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії

Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії 24.05.2021

У посольстві США закликають Україну ухвалити підзаконні акти, що завадили б корупції при запровадженні земельної реформи.
Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон

Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон 18.05.2021

Верховна Рада України ухвалила важливий для земельної реформи закон, який затвердив порядок продажу земельних ділянок на електронних аукціонах.

Інші статті