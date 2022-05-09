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Земля - планета.
Земля є третьою від Сонця планетою. Вона є п'ятою за розмірами планетою сонячної системи, а також найбільшою за діаметром, масою та густиною серед планет земної групи.
У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.