 Земля у вогні: зміна клімату і вирубка лісів підвищують ризик пожеж у світі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 10.01.2020

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Світ

Земля у вогні: зміна клімату і вирубка лісів підвищують ризик пожеж у світі

Австралія охоплена масштабними лісовими пожежами уже кілька місяців, ризик займань зростає у всьому світі. Температура і зміни клімату сприяють дедалі більш нищівній дії вогню. Головна причина - людський фактор.

Лісові пожежі в Австралії вночі з супутника, фото NASA

Слідом за місяцями екстремальної спеки й посухи до Австралії прийшли пожежі. Вісім мільйонів гектарів знищено вогнем, загинули 25 людей і мільйони тварин. Цілі регіони знеструмлено, хмари диму оповили пів континенту. Це результат нищивних пожеж. Ліси горять в Австралії щороку. Але цьогоріч пожежі сягнули надзвичайний масштабів, і це при тому що літо в Південній півкулі лише нещодавно почалося.

Проблема стосується не лише Австралії. У 2019 році платформа Global Forest Watch Fires нарахувала по всьому світу чотири з половиною мільйони пожеж площею один квадратний кілометр і більше. Це на 400 тисяч пожеж більше, ніж у 2018 році, та у два з половиною рази більше, ніж у 2001-му.

Десятки лісових пожеж палають в Австралії

Десятки лісових пожеж палають в Австралії: літо лише почалось, тож учені не виключають погіршення ситуації

"Кількість пожеж та їхня площа коливаються рік від року, але загальний тренд такий, що глобально ризик пожеж зростає", - говорить доктор Сюзанне Вінтер (Susanne Winter), яка керує відділом лісів у Світовому фонді дикої природи (WWF).

Причини пожеж - комплексні, але експерти вбачають взаємозв'язок між вищим ризиком пожеж і зростанням температур, зокрема океанів, що стають теплішими внаслідок зміни клімату.

Infografik Brände weltweit UK

Тепліші моря як каталізатор пожеж

Через спричинені людиною парникові гази температура повітря на Землі від 19-го століття піднялася в середньому на один градус. При цьому морська поверхня стала теплішою приблизно на 0,8 градуса за Цельсієм. І що теплішим стає океан, то менше енергії і вуглекислого газу може вода поглинати з атмосфери й зберігати.

"Океан - це наче кондиціонер планети", - пояснює Карен Уілтшайр, віцедиректорка Інституту морських і полярних досліджень імені Альфреда Веґенера у німецькому Бремергафені. 

Якщо море нагріватиється, це має величезний вплив на клімат на суші. Як наслідок - дедалі екстремальніші температури, сильніші буревії й посухи, повені та пізніші дощові сезони, що висушують екосистеми.

Лісові пожежі в Австралії, грудень 2019 року

Сильний вітер сприяє поширенню вогню, загасити таку пожежу майже неможливо

А якщо у посушливих і сухих регіонах, як-ось Австралія, до всього цього додаєься ще й сильний вітер, зростає є загроза пожеж. Більш того, вона зростає також і в регіонах, які до цього вважалися помірними і прохолоднішими.

Горить навіть Арктика

Окрім великих пожеж у Європі та Каліфорнії, "небачені дотепер пожежі" влітку 2019 року сталися навіть в Арктиці, розповідає Клер Нулліс із Всесвітньої метеорологічної організації (WMO). Температури на Алясці сягнули рекордно високих позначок - аж до 32 градусів, і це спричинило пожежі. Ліси Північної півкулі палали минулоріч частіше й інтенсивніше, ніж за останні 10 тисяч років, кажуть у WMO.

Лісові пожежі в Сибіру, липень 2019 року

Лід і полум'я разом: червоні лінії - пожежі в Сибіру влітку 2019 року

Пожежі у Сибіру в липні 2019 року з космосу

В Альберті, що на півночі Канади, влітку 2019 року понад місяць вирували сотні пожеж - на площі в понад 800 тисяч гектарів. У Сибіру, за оцінками російської влади, згоріли близько дев'яти мільйонів гектарів лісу - це більше, ніж площа усієї Португалії. Отруйним димом тижнями були оповиті села й міста.

Лісові пожежі в Сибіру з космосу, 2019 рік

Дим від лісових пожеж у Сибіру добре видно з космосу

Людина - причина лісових пожеж

Взагалі-то пожежі - частина природного процесу регенерації та оновлення екосистем. Однак сьогодні 96 відсотків пожеж у світі навмисно або ненавмисно спричинені людьми. Лише чотири відсотки займань відбуваються природнім шяхом, як-от через молнії, йдеться у звіті WWF.

Часто люди випалюють ліс, наприклад, щоби звільнити площі для сільського господарства, зокрема тваринництва, або промислового виробництва, як-от в Амазонії. В Індонезії починаючи з 1990 року заради виробництва паперу і пальмової олії знищили 27 мільйонів гектарів лісу.

Африка

Дані організації Global Forest Watch Fires свідчать, що нині чимало пожеж палають і в Африці - від Південного Судану аж до Західної Африки. Велика щільність населення там призводить до дедалі активнішого використання природних ресурсів, тож екосистемі лишається все менше часу на відновлення, кажуть експерти. Частішають пожежі.

"Причина тут, передусім, у популярності підсічно-вогневої системи землеробства, - пояснює Сюзанне Вінтер з WWF. - Власники наділів і фермери підпалюють поля, щоби швидко звільнити землю від рослин і трохи підживити її". Деякі такі пожежі виходять з-під контролю і, як наслідок, спричиняють великі лісові пожежі.

Фото року: Амазонія у вогні

Пожежі спалахують навіть у тих регіонах, де вони раніше були неможливими, наприклад, у тропічних лісах Амазонії

Амазонія

По всій Південній Америці торік було найбільше лісових пожеж з 2010 року, особливо у бразильській Амазонії. "І причини їхні не були природними", - каже Нулліс.

"Лісові пожежі у Бразилії мають політичне підґрунтя. Їх, звісно, не порівнювати з африканськими", - додає Сюзанне Вінтер. У Бразилії в період між січнем і листопадом 2019 року зруйнували на 80 відсотків лісів більше, ніж торік. Ще 30 років тому амазонські ліси були настільки вологими, що пожежі в сучасних масштабах були б просто неможливі, пояснює Вінтер. Через масштабну вирубку ліси Амазонії все більше висихають.

Лісова пожежа в Амазонії в 2019 році

Пожеж у Південній Америці у 2019 році було більше, ніж загалом з 2010 року

Зміни клімату і цикли пожеж

Вирубка лісу, кліматичні зміни і загроза пожеж безпосередньо пов'язані між собою.

"Ми маємо справу з ланцюговою реакцією, - пояснює Сюзанне Вінтер. - Більше вирубок лісів означає посилення кліматичних змін, що підсилює висихання рослин, яке, своєю чергою, збільшує ризик пожеж тощо". 

Пожежі, відповідно, збільшують парникові викиди в атмосферу - щороку обсяги викидів вуглекислого газу через них сягають восьми мільярдів тонн. Це, за даними Greenpeace, лише вдвічі менше за викиди усіх вугільних електростанцій світу. Як наслідок: через лісові пожежі в Австралії лише за остані тижні у повітря потрапили такі обсяги вуглекислого газу, які континент зазвичай викидає за півроку. Дим із Австралії тим часом тягнеться через Тихий океан аж до Аргентини й Чилі.

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


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