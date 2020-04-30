Зелені першими в Німеччині провели партійний з'їзд онлайн

Після локдауну, викликаного пандемією COVID-19, для підтримки економіки ФРН потрібен пакет заходів стимулювання обсягом 100 мільярдів євро. Таку пропозицію на партійному з'їзді в суботу, 2 травня, висунули німецькі Зелені. Вони першими серед політичних сил Німеччини провели з'їзд винятково в режимі онлайн.

Члени партії також підтримують ідею, щоб надати кожному з жителів ФРН ваучер для "локальних покупок" обсягом 250 євро. Цей захід, на який у другому півріччі 2020 року Зелені пропонують виділити 20 мільярдів євро, за їхнім задумом, має підтримати місцеву роздрібну торгівлю.

Співголова опозиційної партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запропонувала також буквально щодня перевіряти, чи виправдані "масштабні обмеження основних прав" на тлі пандемії. На її думку, останніми тижнями федеральний уряд не завжди чітко аргументував необхідність ініційованих ним заходів. У свою чергу, ще один співголова Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) упевнений, що локдаун у країні певною мірою виправданий. "Однак у тривалій перспективі так не піде", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що в квітні малий бізнес у Німеччині втратив приблизно 75 мільярдів євро.