 Зелені першими в Німеччині провели партійний з′їзд онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зелені першими в Німеччині провели партійний з'їзд онлайн

Німецькі Зелені провели інтернет-з'їзд, на якому запропонували прийняти пакет заходів стимулювання економіки обсягом 100 мільярдів євро.

Роберт Габек та Анналена Бербок

Роберт Габек та Анналена Бербок (фото з архіву)

Після локдауну, викликаного пандемією COVID-19, для підтримки економіки ФРН потрібен пакет заходів стимулювання обсягом 100 мільярдів євро. Таку пропозицію на партійному з'їзді в суботу, 2 травня, висунули німецькі Зелені. Вони першими серед політичних сил Німеччини провели з'їзд винятково в режимі онлайн.

Члени партії також підтримують ідею, щоб надати кожному з жителів ФРН ваучер для "локальних покупок" обсягом 250 євро. Цей захід, на який у другому півріччі 2020 року Зелені пропонують виділити 20 мільярдів євро, за їхнім задумом, має підтримати місцеву роздрібну торгівлю.

Співголова опозиційної партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запропонувала також буквально щодня перевіряти, чи виправдані "масштабні обмеження основних прав" на тлі пандемії. На її думку, останніми тижнями федеральний уряд не завжди чітко аргументував необхідність ініційованих ним заходів. У свою чергу, ще один співголова Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) упевнений, що локдаун у країні певною мірою виправданий. "Однак у тривалій перспективі так не піде", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що в квітні малий бізнес у Німеччині втратив приблизно 75 мільярдів євро.

Дивитись відео 01:26

Протести рестораторів: порожні стільці на центральних площах Німеччини (29.04.2020)

DW.COM

Керівник МЗС ФРН висловився за свободу ЗМІ в умовах пандемії

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас переконаний, що свобода ЗМІ має вирішальне значення в умовах пандемії. У ЄС піддають критиці обмеження на роботу ЗМІ. (02.05.2020)  

Уряд Німеччини планує надати Lufthansa 10 мільярдів євро - Spiegel

У Німеччині планують підтримати авіакомпанію Lufthansa рекордною сумою у 10 мільярдів євро. Про допомогу просять і дочки компанії у Австрії, Бельгії та Швейцарії. (01.05.2020)  

У Німеччині через пандемію COVID-19 зріс рівень безробіття

Рівень безробіття в Німеччині збільшився до 5,8 відсотка. Понад 10 мільйонів людей почали працювати за скороченими графіками, повідомило Федеральне агентство праці. (30.04.2020)  

Також за темою

USA Las Vegas Arbeitslosigkeit

Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19 30.04.2020

Через пандемію COVID-19 лише за минулий тиждень 3,84 мільйона американців звернулися по допомогу з безробіття. Загалом у США втратили роботу понад 30 мільйонів людей.

BdT Deutschland Spargel in Südhessen

Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан 01.05.2020

Між компетентними відомствами Німеччини та України наразі немає угоди, що дозволила б українським заробітчанам працювати у ФРН під час пандемії COVID-19. Винятки є лише для школярів та студентів.

BG Deutschland steht still | Flugzeuge Flughafen München

Уряд Німеччини планує надати Lufthansa 10 мільярдів євро - Spiegel 01.05.2020

У Німеччині планують підтримати авіакомпанію Lufthansa рекордною сумою у 10 мільярдів євро. Про допомогу просять і дочки компанії у Австрії, Бельгії та Швейцарії.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  