 Зеленський і Путін обговорили звільнення утримуваних осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Зеленський і Путін обговорили звільнення утримуваних осіб

Український і російський президенти під час телефонної розмови обговорили підготовку до нового саміту в "нормандському форматі", а також - обмін утримуваних осіб.

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час останнього нормандського саміту в Парижі

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час останнього "нормандського саміту" в Парижі

Президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін під час телефонної розмови у п'ятницю, 14 лютого, обговорили процес звільнення утримуваних на території ОРДЛО, Криму та Росії українців, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Про це повідомляється на сайті українського президента.

"Окремо Володимир Зеленський та Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації", - зазначається у повідомленні.

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Співрозмовники погодилися "з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей". Також Зеленський і Путін обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" в Парижі, та підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, під час саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі, було досягнуто домовленості про розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримку заходів із розмінування. Реалізацію цих заходів мають узгодити учасники ТКГ у Мінську.

Останній обмін полоненими між Україною та підтримуваними Росією самопроголошеними "республіками" Донбасу відбувся 29 грудня.

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