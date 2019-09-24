 Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 25.09.2019

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Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео)

Не мовчати, а дзвонити в НАБУ - президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців долучитися до боротьби з корупцією. Чому в Раді громадського контролю НАБУ назвали це дезінформацією?

Чи за адресою послав Володимир Зеленський українців повідомляти про корупцію?

Чи за адресою "послав" Володимир Зеленський українців повідомляти про корупцію?

Через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які непідслідні антикорупційному бюро, вважають у Раді громадського контролю НАБУ. Заклик президента може дестабілізувати роботу НАБУ та викликати негативне ставлення серед населення. Адже через незнання статей КПК громадяни вимагатимуть від НАБУ реагувати і розслідувати справи, які йому непідслідні. Який вихід?

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Які органи в Україні борються з корупцією

Президент Зеленський закликав українців дзвонити в НАБУ і повідомляти про корупцію. Утім, до протидії корупції в Україні залучена низка органів. DW нагадує, чим займаються САП, ДБР, Вищий антикорупційний суд та інші. (24.09.2019)  

Зеленський закликав українців повідомляти про корупцію в НАБУ

Президент України у відеозверненні закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію НАБУ. (23.09.2019)  

Зеленського закликали не дезінформувати українців щодо повноважень НАБУ

Рада громадського контролю НАБУ закликала Зеленського не поширювати дезінформацію про повноваження бюро і наголосила, що цей орган розслідує лише корупційні злочини найвищих чиновників. (23.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)  