Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео)

Через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які непідслідні антикорупційному бюро, вважають у Раді громадського контролю НАБУ. Заклик президента може дестабілізувати роботу НАБУ та викликати негативне ставлення серед населення. Адже через незнання статей КПК громадяни вимагатимуть від НАБУ реагувати і розслідувати справи, які йому непідслідні. Який вихід?