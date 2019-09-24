Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео)

Не мовчати, а дзвонити в НАБУ - президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців долучитися до боротьби з корупцією. Чому в Раді громадського контролю НАБУ назвали це дезінформацією?
Через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які непідслідні антикорупційному бюро, вважають у Раді громадського контролю НАБУ. Заклик президента може дестабілізувати роботу НАБУ та викликати негативне ставлення серед населення. Адже через незнання статей КПК громадяни вимагатимуть від НАБУ реагувати і розслідувати справи, які йому непідслідні. Який вихід?
Президент Зеленський закликав українців дзвонити в НАБУ і повідомляти про корупцію. Утім, до протидії корупції в Україні залучена низка органів. DW нагадує, чим займаються САП, ДБР, Вищий антикорупційний суд та інші. (24.09.2019)
Президент України у відеозверненні закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію НАБУ. (23.09.2019)