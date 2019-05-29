Зеленський і Донбас: чого очікують від нового президента на Cході України? (відео)

Кінець травня. В учнів цієї школи у селищі Новгородське починаються канікули, а у випускників - доросле життя. Вчителі бажають їм гарного відпочинку, а головне - миру. Адже Новгородське - прифронтове селище у центральному Донбасі. До лінії зіткнення звідси - лише декілька кілометрів. Тож припинення війни - найбільше бажання цих людей. На нового президента Володимира Зеленського тут великі сподівання. Дивіться репортаж DW з лінії фронту: