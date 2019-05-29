Зеленський і Донбас: чого очікують від нового президента на Cході України? (відео)

На Донбасі - великі сподівання на нового президента. Насамперед, люди мріють про мир. Проте бачення того, як зупинити війну, тут дуже різні. Репортаж DW з лінії фронту.
Кінець травня. В учнів цієї школи у селищі Новгородське починаються канікули, а у випускників - доросле життя. Вчителі бажають їм гарного відпочинку, а головне - миру. Адже Новгородське - прифронтове селище у центральному Донбасі. До лінії зіткнення звідси - лише декілька кілометрів. Тож припинення війни - найбільше бажання цих людей. На нового президента Володимира Зеленського тут великі сподівання. Дивіться репортаж DW з лінії фронту:
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі. (24.05.2019)
У західній практиці референдуми часом спричиняють хаос, як у випадку Brexit. Та іноді це спосіб сказати владі "досить", як це часом відбувається у Швейцарії. Але чи можна вирішити таким чином конфлікт на Донбасі? (24.05.2019)
Розмови про зв'язки нового президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським не вщухають. Експерти застерігають щодо можливих наслідків для економіки країни. (29.05.2019)
Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче перемогти на позачергових парламентських виборах, створити найбільшу фракцію і сформувати уряд. Однак ані список партії, ані її програма ще не сформовані. (29.05.2019)
Український олігарх Ігор Коломойський рекомендував президентові України Володимиру Зеленському не платити за боргами МВФ та брати приклад із Аргентини та Греції. DW з'ясувала, чому ця порада - не найкраща. (28.05.2019)