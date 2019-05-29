 Зеленський і Донбас: чого очікують від нового президента на Cході України? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2019

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Політика й суспільство

Зеленський і Донбас: чого очікують від нового президента на Cході України? (відео)

На Донбасі - великі сподівання на нового президента. Насамперед, люди мріють про мир. Проте бачення того, як зупинити війну, тут дуже різні. Репортаж DW з лінії фронту.

Ukraine | Präsident Volodymyr Zelenskyy besuchte Streitkräfte im Gebiet Luhansk (The Presidential Administration of Ukraine)

Кінець травня. В учнів цієї школи у селищі Новгородське починаються канікули, а у випускників - доросле життя. Вчителі бажають їм гарного відпочинку, а головне - миру. Адже Новгородське - прифронтове селище у центральному Донбасі. До лінії зіткнення звідси - лише декілька кілометрів. Тож припинення війни - найбільше бажання цих людей. На нового президента Володимира Зеленського тут великі сподівання. Дивіться репортаж DW з лінії фронту: 

 

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Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі. (24.05.2019)  

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