 Зеленський: Я не вірю Порошенку, з ним не можна домовлятися | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Зеленський: Я не вірю Порошенку, з ним не можна домовлятися

Експрезидент України Петро Порошенко - "досвідчений маніпулятор і досвідчений політик", тож вірити йому не можна, вважає чинний глава української держави Володимир Зеленський.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко (ліворуч) та Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський визнав, що не довіряє своєму попереднику на цій посаді Петру Порошенку. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю онлайн-виданню "Українська правда", оприлюдненому в четвер, 11 червня.

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"Усе, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", - сказав Зеленський.

Не можна домовитися

Він додав, що з Порошенком "не можна домовлятися - це говорять як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: "Немає сенсу. Ну, просто немає сенсу".

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Крім того, Зеленський переконаний, що Порошенко не може сприймати нікого іншого, крім себе, як президента. "Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. І далі так буде вважати. І навіть мине 10 років, він буде вважати, що він єдиний, хто щось там зробив для України, а всі решта ніхто. Так воно і буде, повірте мені", - припустив Зеленський.

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Водночас нинішній президент ухилився від відповіді на запитання про те, чи волів би Зеленський, щоб Порошенко сидів у в'язниці. На думку Зеленського на такі питання "можуть відповісти тільки правоохоронні органи". "Ну, як я можу вирішувати - я що йому, суд? Ну, давайте серйозно. Людина повинна "сидіти", якщо є за що "сидіти". Ось і все. А за що "сидіти", встановлюють правоохоронні органи, потім вирок ухвалює суд", - зазначив Зеленський.

Про депутата Лероса й скандал з братом Єрмака

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Гео Лерос - "аферист". Зеленський також розповів, що він не вірить, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака торгував посадами в державних органах.

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Говорячи про брата Єрмака, Зеленський сказав: "Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось узяв(...) А як його затягли... Він просто базіка. Я вважаю, базіка. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, саме Гео Лерос опублікував відеозаписи з братом Єрмака, на яких той вимагав грошей за призначення на посади в держоргани.

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