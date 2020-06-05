Зеленський: Я не вірю Порошенку, з ним не можна домовлятися

Експрезидент України Петро Порошенко - "досвідчений маніпулятор і досвідчений політик", тож вірити йому не можна, вважає чинний глава української держави Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський визнав, що не довіряє своєму попереднику на цій посаді Петру Порошенку. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю онлайн-виданню "Українська правда", оприлюдненому в четвер, 11 червня.
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"Усе, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", - сказав Зеленський.
Не можна домовитися
Він додав, що з Порошенком "не можна домовлятися - це говорять як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти. Кажуть: "Немає сенсу. Ну, просто немає сенсу".
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Крім того, Зеленський переконаний, що Порошенко не може сприймати нікого іншого, крім себе, як президента. "Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. І далі так буде вважати. І навіть мине 10 років, він буде вважати, що він єдиний, хто щось там зробив для України, а всі решта ніхто. Так воно і буде, повірте мені", - припустив Зеленський.
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Водночас нинішній президент ухилився від відповіді на запитання про те, чи волів би Зеленський, щоб Порошенко сидів у в'язниці. На думку Зеленського на такі питання "можуть відповісти тільки правоохоронні органи". "Ну, як я можу вирішувати - я що йому, суд? Ну, давайте серйозно. Людина повинна "сидіти", якщо є за що "сидіти". Ось і все. А за що "сидіти", встановлюють правоохоронні органи, потім вирок ухвалює суд", - зазначив Зеленський.
Про депутата Лероса й скандал з братом Єрмака
Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Гео Лерос - "аферист". Зеленський також розповів, що він не вірить, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака торгував посадами в державних органах.
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Говорячи про брата Єрмака, Зеленський сказав: "Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось узяв(...) А як його затягли... Він просто базіка. Я вважаю, базіка. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, саме Гео Лерос опублікував відеозаписи з братом Єрмака, на яких той вимагав грошей за призначення на посади в держоргани.
Президент України Володимир Зеленський заперечив свою причетність до появи записів розмов між Петром Порошенком та Джо Байденом, та заявив, що Україна не хоче впливати на ситуацію в будь-якій іншій країні. (01.06.2020)