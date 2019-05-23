 Зеленський хоче створити ″країну в смартфоні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Зеленський хоче створити "країну в смартфоні"

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прагне надолужити відставання країни в електронному урядуванні та створити "країну в смартфоні".

Володимир Зеленський заявив, що хоче привести в Україну інновації

Володимир Зеленський заявив, що хоче привести в Україну інновації

Президент України Володимир Зеленський знову заявив про намір реалізувати ідею "країни в смартфоні" й надолужити відставання України в розвитку електронного урядування. Про це він сказав у четвер, 23 травня, під час виступу на форумі інтернет-діячів iForum-2019 у Києві.

"Є звіт ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік, і ми з вами чітко можемо побачити, чого прагнути. Сьогодні, хоч би як сумно це не звучало, ми програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", - заявив Зеленський, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що за індексом людського капіталу України програє тільки РФ, Білорусі та Естонії. "Тобто взагалі справа не в людях, реально ми маємо визнати, що справа в системі. Можете справді вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити "країну в смартфоні", "уряд у смартфоні", - наголосив він. На його думку, цей процес має відбуватися на чотирьох рівнях: перший - інформація про державу, другий - комунікація з державою, третій - трансакції з державою, четвертий - залучення до управління державою.

DW.COM

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"Як було б круто, що коли ти їдеш на роботу й не лише отримуєш новини, а реально контролюєш, які законопроекти подаються, можеш їх змінювати, доповнювати, яких людей обирають, як можна їх відкликати", - пояснив свою думку президент і закликав усіх, хто має інноваційні ідеї, звертатися до його команди.

Кпім того, Зеленський заявив, що для вирішення проблем і прориву в багатьох галузях Україні необхідні інновації та нові сучасні підходи. "Насправді в нас дуже багато викликів. Я скажу кілька тез. Ми хочемо низьких тарифів - треба менше "бла-бла-бла" про це - потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо екологічно чистий і доступний транспорт - нам потрібно зробити інфраструктуру для електромобілів і безпілотників", - зазначив президент.

Нагадаємо, напередодні в Європейській Бізнес Асоціації заявили, що інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського і застерегли, що подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій.

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