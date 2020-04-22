Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з українськими літаками

Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри створення державної авіакомпанії, флот якої складатиметься з літаків виробництва державного підприємства "Антонов". Таку заяву Зеленський зробив у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, 22 квітня.

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"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. За останні роки не побудовано жодного літака. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов" - Ред.)?" - запитав риторично український президент.

Він повідомив, що наразі розробляється програма створення державної авіакомпанії, відповідна домовленість, за словами Зеленського, існує з ДП "Антонов". "Ми маємо зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це кошти", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський зазначив, що у такий спосіб держава не лише створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.