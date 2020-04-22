Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з українськими літаками

Флот майбутнього державного авіаперевізника мають формувати лише літаки, випущені держпідприємством "Антонов", переконаний Зеленський. Взірцем для цієї авіакомпанії взято Turkish Airlines або Singapore Airlines.
Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри створення державної авіакомпанії, флот якої складатиметься з літаків виробництва державного підприємства "Антонов". Таку заяву Зеленський зробив у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, 22 квітня.
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"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. За останні роки не побудовано жодного літака. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов" - Ред.)?" - запитав риторично український президент.
Він повідомив, що наразі розробляється програма створення державної авіакомпанії, відповідна домовленість, за словами Зеленського, існує з ДП "Антонов". "Ми маємо зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це кошти", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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Зеленський зазначив, що у такий спосіб держава не лише створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.