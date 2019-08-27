 Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови

Володимир Зеленський на форумі у Давосі озвучив декілька пропозицій інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україні. Серед них - податкові канікули і персональний "опікун" від українського уряду.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв інвесторам особливі умови

Президент Володимир Зеленський пообіцяв інвесторам особливі умови

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі в середу, 22 січня, запропонував ініціативи для інвесторів, які вкладатимуть кошти в Україні. Зокрема, він заявив про можливість надання податкових канікул та персонального "опікуна" від уряду України за певних умов.

Персональний "опікун"

Той, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримає персонального "опікуна" від уряду, заявив Володимир Зеленський.

"Ми зараз підготували нову програму, яка називатиметься Investment nanny (інвестиційна няня. - Ред.). Про що це говорить? Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою", - повідомив Зеленський.

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За його словами, український уряд захищатиме інвесторів. "У вас буде менеджер - investment nanny, який розмовляє п'ятьма мовами, і 24/7 (24 години на добу, сім днів на тиждень. - Ред.) цей менеджер буде з вами працювати - будь-яке питання, будь-яка проблема вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми", - запевнив президент України.

Згодом міністр економіки України Тимофій Милованов уточнив, що український уряд укладе з такими інвесторами пряму інвестиційну угоду. Вона базуватиметься на англійському праві.

Податкові канікули для інвесторів

Друга пропозиція від української влади, зазначив Зеленський, - тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули.

«Всім інвесторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму від 10 мільйонів доларів і більше, ми даємо податкові канікули - ви не будете сплачувати п'ять років податок на прибуток", - запевнив Володимир Зеленський. Також президент України запропонував створити у країні міжнародний арбітраж для інвесторів для гарантованого захисту права власності.

У своєму виступі Зеленський також заявив про намір створити в Україні дуже сприятливі умови для інвесторів. "Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми - одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал", -  зазначив президент України.

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