Зеленський у Брюсселі: курс світової політики за два дні

Перший закордонний візит Володимира Зеленського на посаді президента України відзначився надзвичайно насиченим графіком. За два дні в Брюсселі він устиг зустрітися практично з усім керівництвом ЄС і НАТО, діяльність якого стосується України.

"Теплий" прийом

Якщо раніше у сприйнятті Зеленського в Брюсселі й була настороженість, то під час візиту її взагалі не було помітно. І президент Європейської Ради Дональд Туск, і генсек НАТО Єнс Столтенберг зверталися до президента України "дорогий друже". А речник Єврокомісії назвав у коментарі DW зустріч Зеленського з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером "теплою". "ЄС продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України та шлях країни до миру, процвітання та демократії за президента Зеленського", - додав речник.

Зустріч Зеленського та Юнкера речник Єврокомісії назвав "теплою"

Туск також прийняв главу української держави дуже привітно. Коли вони йшли червоною доріжкою у будівлі Європейської Ради, то щось дуже активно обговорювали та зупинялися раз по раз. Туск у своєму виступі перед пресою окремо відзначив як "важливий сигнал" те, що свою першу закордонну поїздку президент України здійснив до столиці ЄС і штаб-квартири НАТО. "Україна має продовжувати свій рух до Євросоюзу", - зазначив зі свого боку Зеленський. Для цього він пообіцяв здійснювати реформи та виконувати зобов'язання, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

На тому ж наголосив і президент Європейської Ради, зазначивши, що ця угода вже принесла позитивні результати в торгівлі та інвестиціях, і може принести набагато більше в майбутньому. "Я підтверджую підтримку ЄС Україні та її народу, який зробив великий прогрес у реформуванні своєї країни з часу Революції гідності п'ять років тому", - зазначив Туск.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг

Вечірка з "особливими друзями" США

За неповних два дні Зеленський встиг зустрітися не лише з Туском, Юнкером, Столтенбергом, верховною представницею ЄС із зовнішньої політики Федерікою Могеріні та заступником голови Єврокомісії з фінансових питань Валдісом Домбровскісом. Цей візит також став для новачка в політиці Зеленського інтенсивним курсом введення у світову політику. Адже 4 червня Брюссель виявився справжньою Меккою для східноєвропейських політиків.

У постійному представництві Польщі при ЄС Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом цієї країни Анджеєм Дудою. На ній Дуда запевнив свого колегу, що Варшава "невпинно підтримує проєвропейські та євроатлантичні прагнення" України.

Ввечері у той же день американські дипломати організували вечірку з нагоди Дня незалежності США (який святкують місяцем пізніше, 4 липня). На неї прибули зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і міністр енергетики Рік Перрі. Крім них, на вечерю у вузькому колі запросили, зокрема, Зеленського, Дуду, прем'єрку Румунії Віоріку Денчіле та голову уряду Грузії Мамуку Бахтадзе. Ці країни - Польщу, Україну, Румунію та Грузію - посол США при ЄС Гордон Сондленд назвав "особливими друзями" Вашингтона. На зустрічі всі "зосередилися на посиленні України", цитує Сондленда видання Politico.

"Смерть російського імперського проекту"

Політика Росії була однією з центральних тем переговорів Зеленського у Брюсселі. Керівники ЄС і НАТО як один запевняли його у своїй підтримці територіальної цілісності України. Туск засудив указ президента Росії Володимира Путіна про видачу паспортів РФ жителям Донбасу, назвавши цей крок таким, що суперечить мінським домовленостям. А також він знову закликав Москву відпустити 24 українських моряків, яких Росія захопила поблизу Керченської протоки та продовжує утримувати з листопада.

Могеріні ж запропонувала допомогу ЄС у реалізації мінських домовленостей "всіма можливими засобами". Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про готовність впроваджувати "Мінськ". Також вона пообіцяла сприяння наміру Зеленського перейти до "інклюзивного" підходу щодо жителів непідконтрольних Києву територій на Сході України.

Зі свого боку, Зеленський у заяві для преси закликав посилити санкції проти Росії задля того, аби повернути мир в Україну. "І це - моя головна місія, як і кожного українця", - додав він, назвавши "протидію російській агресії" одним зі своїх ключових завдань. Під час закритих для громадськості переговорів президент України був ще жорсткішим у своїх словах. "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар проти російського авторитаризму, це шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі", - зацитувала Зеленського його прес-секретарка Юлія Мендель.

Багато зустрічей, мало запитань для ЗМІ

У Брюсселі Зеленський продовжив свою традицію дуже обмеженого спілкування зі ЗМІ, яка мала місце й під час передвиборчої кампанії. Тоді як зустрічей він провів багато, журналістам надали дуже мало можливостей поспілкуватися з ним. Як з Туском, так і з Дудою Зеленський зробив лише заяви, після яких жодних запитань не передбачалося. І тільки під час прес-конференції зі Столтенбергом журналістам дали можливість поставити запитання. Таку нагоду отримали лише два ЗМІ.