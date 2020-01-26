Зеленський: Україна і Польща знизили градус емоцій навколо питань минулого

Польща завжди буде підтримувати повернення до повної територіальної цілісності України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 27 січня, під час спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським в Освенцімі перед початком урочистих заходів з нагоди 75-річчя звільнення колишнього табору смерті "Аушвіц-Біркенау".

"Польща вимагає повернення до верховенства міжнародного права та непорушення норм міжнародного права, повернення до повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, і Україна тут завжди може розраховувати на нашу однозначну позицію", - сказав Дуда, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Президент Польщі також наголосив, що цілком підтримує стратегію Зеленського щодо припинення війни на Донбасі та повернення Україні її територій. Він також запропонував Зеленському спільно вшанувати пам'ять польських і українських солдатів, що воювали проти більшовиків на початку XX століття. За словами Дуди, тепер багато історичних питань між країнами, які раніше були проблемними, послідовно та спокійно вирішуються.

Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна та Польща змогли знизити градус емоцій навколо проблемних питань минулого. "Нам вдалося знизити градус емоцій навколо трагічного спільного минулого", - сказав він. Президент нагадав, що Україна зняла мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи в польських похованнях на своїй території, після чого експерти з Польщі виконали перші розкопки у Львівській області. "Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист", - зазначив Зеленський.

Також український президент підтримав пропозицію Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад до центру пам'яті Голокосту "Яд Вашем" про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведника народів світу". Він значив, що цього звання офіційно удостоєно понад 2,5 тисячі українців, хоча тих, хто рятував євреїв, ризикуючи власним життям, було значно більше.

"Це люди великого серця і такої ж великої відваги. Не можу не згадати і про родину Шептицьких, яка не тільки врятувала понад 160 євреїв, але й відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їхнє переслідування", - зазначив президент України, повідомила його пресслужба.

Зеленський наголосив, що трагедія Голокосту назавжди залишила рани на серці українців. "Ми ніколи не забудемо, що серед шести мільйонів жертв Шоа (Катастрофи європейського єврейства - Ред.) кожен четвертий був з України. Ми ніколи не забудемо жахливі злочини, що сталися у Бабиному Яру, коли нацисти стратили понад 150 тисяч невинних", - сказав він.

Дивитись відео 04:24 Поділитись Повернення в "Аушвіц": сестри, які пережили концтабір, відвідують меморіал (27.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Wraw Повернення в "Аушвіц": сестри, які пережили концтабір, відвідують меморіал (27.01.2020)